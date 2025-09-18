Cerrar X
11374119_3838_4504_a9be_c32ccb63e24a_a959102270
Tamaulipas

Muere Oscar Almaraz Smer, exalcalde de Victoria

El exalcalde de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer, falleció esta tarde del miércoles a los 57 años por un infarto al corazón

  • 18
  • Septiembre
    2025

Víctima de un infarto al corazón, esta tarde falleció Óscar Almaraz Smer, exalcalde de Ciudad Victoria, a los 57 años, su deceso ha causado conmoción en la capital del estado debido a que sobresalió como un político apegado al pueblo. 

Es un momento triste para su familia y para todos los que lo conocían, amistades cercanas y la clase política. 

Almaraz Smer tuvo una destacada trayectoria política en Ciudad Victoria, nació el 13 de marzo de 1968 y se graduó como contador público en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Su carrera política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue diputado local en la LXI Legislatura, más tarde, se unió al Partido Acción Nacional (PAN) y se destacó como diputado federal en la LXV Legislatura, representando al Distrito 5.

En 2016, fue electo presidente municipal de Ciudad Victoria, cargo que ocupó hasta 2018. Su gestión se centró en el desarrollo urbano y la mejora de servicios públicos, además de sobresalir como un político de campo y no de escritorio. 

También fue candidato de la oposición en las elecciones de 2023-2024, lo que muestra su compromiso continuo con su comunidad, su legado y contribuciones a la política local serán recordados por miles de familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9_e0aa6a919d
Asesinan a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz
EH_UNA_FOTO_4decea4b31
Denuncian peligro en cruce ferroviario de Ciudad Victoria
inter_cuba_ricardo_cabrisas_669b61d82e
Viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas muere a los 88 años
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T104349_766_0f461f48c8
Inician proceso judicial contra ex policía por muerte de ciclista
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T103741_760_2c8a09c8f7
Avanza caso por abuso de autoridad contra joven en Juárez
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T102457_824_02e58e48ae
Detienen 20 personas en un semana a través de Operativo Muralla
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×