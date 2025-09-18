Muere Oscar Almaraz Smer, exalcalde de Victoria

Víctima de un infarto al corazón, esta tarde falleció Óscar Almaraz Smer, exalcalde de Ciudad Victoria, a los 57 años, su deceso ha causado conmoción en la capital del estado debido a que sobresalió como un político apegado al pueblo.

Es un momento triste para su familia y para todos los que lo conocían, amistades cercanas y la clase política.

Almaraz Smer tuvo una destacada trayectoria política en Ciudad Victoria, nació el 13 de marzo de 1968 y se graduó como contador público en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Su carrera política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue diputado local en la LXI Legislatura, más tarde, se unió al Partido Acción Nacional (PAN) y se destacó como diputado federal en la LXV Legislatura, representando al Distrito 5.

En 2016, fue electo presidente municipal de Ciudad Victoria, cargo que ocupó hasta 2018. Su gestión se centró en el desarrollo urbano y la mejora de servicios públicos, además de sobresalir como un político de campo y no de escritorio.

También fue candidato de la oposición en las elecciones de 2023-2024, lo que muestra su compromiso continuo con su comunidad, su legado y contribuciones a la política local serán recordados por miles de familias.

