Mujeres de Reynosa exigen más seguridad en marcha del Día Naranja

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conocido como Día Naranja, cientos de mujeres salieron a las calles de Reynosa para participar en la marcha convocada por el municipio, con el objetivo de visibilizar la violencia que enfrentan y exigir mayores garantías de seguridad.

Durante la movilización, la directora del Sistema DIF Reynosa, Gabriela Margarita Rosas Blanco, llamó a las mujeres a no permanecer en silencio y aprovechar los servicios de apoyo que ofrece la institución.

“Que todas las mujeres sepan que en el sistema DIF contamos con apoyo psicológico, tenemos apoyo jurídico, tenemos a la Procuraduría en donde podemos nosotros incluso hacer un acompañamiento. Sabemos que la denuncia se tiene que poner directamente en el Centro de Justicia para la Mujer (Cejum), pero nosotros contamos con todo tipo de asesorías, acompañamiento y sobre todo el apoyo psicológico que es tan importante. Así que las invitamos a todas a que no se queden calladas, y que este día no es sólo un día, es todo el año para estar pendiente de las mujeres”, expresó.

Entre las asistentes, el sentimiento predominante fue el temor. Zaira Yaret Pérez Flores aseguró que la inseguridad ha llegado a niveles que obligan a las mujeres a extremar precauciones incluso en horarios diurnos.

“Yo creo que sería apoyarnos unos a otros, también mantenernos seguros ya sea con una protección, porque hay que tener como gas pimienta o algo así. Se siente algo tenso porque siento que en algún punto va a llegar a pasar algo así, aunque esté el sol así”, comentó.

Otra de las participantes, Naibelin, manifestó su preocupación por el aumento de feminicidios registrados en la ciudad, lo que, afirmó, incrementa el miedo de las mujeres al realizar actividades cotidianas.

“Yo siento que tendríamos que hacer un cambio para que nos podamos sentir un poco más seguras. En cuestión de salir a las calles está un poco peligroso. Últimamente siento que en Reynosa sí se han presentado muchos casos de feminicidio, y siento que sí deben de arreglar ese detalle”, dijo.

Por su parte, Bella Mariel Quiroga Vega señaló que la violencia y el acoso se han convertido en un problema habitual para las mujeres en Reynosa.

“La verdad yo digo que sí hacen falta más medidas de seguridad para la mujer, porque ya es el pan de cada día vivir así, con tanta violencia, tanto acoso y esas situaciones que nos ponen en peligro a las mujeres”, expresó.

La marcha buscó no sólo generar conciencia entre la sociedad, sino también reiterar la urgencia de que las autoridades refuercen las estrategias de seguridad para garantizar que las mujeres puedan vivir sin miedo y realizar sus actividades con tranquilidad.

