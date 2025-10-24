Niños de Reynosa piden paz durante 80° aniversario de ONU

Con un emotivo llamado a la paz y la esperanza, alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Narciso Mendoza participaron en un colorido festejo con motivo del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El evento, realizado en las instalaciones del plantel, destacó por la creatividad y entusiasmo de los estudiantes, quienes portaron vestuarios representativos de distintos países miembros de la ONU. Durante el desfile, los niños compartieron con los asistentes las costumbres y tradiciones de diversas regiones del mundo, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre las naciones.

Sin embargo, el mensaje central de la jornada fue claro: un clamor por la paz. En una ciudad como Reynosa, donde la inseguridad y las desapariciones han dejado huellas profundas en la sociedad, la voz de los niños resonó con especial fuerza.

“Los niños tienen miedo de salir a las calles, y los padres no se quedan tranquilos cuando sus hijos van a la escuela o a cualquier actividad”, expresaron algunos asistentes, al señalar que el contexto de violencia ha afectado la vida cotidiana de miles de familias.

El director de la escuela Narciso Mendoza, Armando Sánchez Cano, destacó la importancia de inculcar valores de armonía y hermandad desde las aulas.

“Celebremos y reafirmemos que el objetivo principal es la paz y la hermandad. Lo que estamos viviendo el día de hoy es que los niños vean que tenemos que ser siempre optimistas, siempre estar luchando por vivir en armonía y en paz”, expresó.

El directivo agregó que el plantel busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los estudiantes y sus familias, promoviendo la participación activa de los padres en cada actividad escolar.

“Queremos que los niños se sientan parte de una organización mundial en la que México también participa, y que comprendan que todos somos responsables de construir la paz. Por eso siempre invitamos a los padres a involucrarse, para que tanto en casa como en la escuela reafirmemos esos valores”, subrayó Sánchez Cano.

La ola de secuestros y desapariciones que se vive en la ciudad ha generado un sentimiento constante de angustia. Por ello, la celebración del aniversario de la ONU se convirtió también en un llamado a la comunidad internacional para que ponga atención en lo que ocurre en esta frontera y exija a las autoridades mexicanas garantizar los derechos de los niños.

Como cierre simbólico del evento, los alumnos lanzaron globos blancos al cielo como mensaje de esperanza y unidad. Con este gesto, los pequeños pidieron que el mundo voltee a ver a Reynosa y que, algún día, puedan crecer sin miedo, con seguridad y rodeados del amor de sus familias.

