Tamaulipas

No habrá cambios en los impuestos en Tamaulipas para 2026

La estrategia del Gobierno del Estado se centra en mejorar la recaudación y mantener finanzas estables y transparentes, sin afectar la economía

  • 10
  • Noviembre
    2025

El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, ha aclarado que no hay planes por parte del Ejecutivo Estatal para modificar los impuestos actuales. 

El funcionario estatal insistió en que cualquier posible cambio en la estructura fiscal dependerá del análisis legislativo que realice el Congreso del Estado en el marco del Paquete Fiscal 2026. 

“Esta declaración busca brindar claridad a los ciudadanos y a los sectores económicos sobre la estabilidad fiscal en la entidad, asegurando que las decisiones en materia de impuestos serán evaluadas cuidadosamente por los legisladores”, señaló.

La estrategia del Gobierno de Tamaulipas se centra en mejorar la recaudación y mantener unas finanzas estables y transparentes, sin afectar la economía de las familias tamaulipecas.

Finalmente dijo que se han expedido 721 mil 898 placas en todo el territorio tamaulipeco, lo que representa ingresos superiores a mil 776 millones de pesos.


Comentarios

Etiquetas:
