'No se busca confrontación comercial con EUA': Américo Villarreal

Al dar a conocer parte del pronunciamiento que hiciera esta mañana durante conferencia de prensa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reiteró que no se busca una confrontación económica o comercial con el gobierno de Estados Unidos y que ciertamente se responderá con medidas arancelarias y no arancelarias.

Al dirigir un mensaje durante la presentación del informe anual de labores 2024 por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Hernán de la Garza Tamez, el mandatario tamaulipeco refirió que este desafío se habrá de enfrentar en unidad, con un pueblo empoderado como Tamaulipas, porque el pueblo unido ha cerrado filas en torno a su presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar a los dos países; no se trata de iniciar una confrontación económica o comercial, que lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, pero México responderá y responderá con medidas arancelarias y no arancelarias. Somos un pueblo empoderado”, dijo Villareal Anaya.

Recordó el llamado de la presidenta de México para enfrentar este desafío, para mantener la unidad, reiterando el respaldo que tiene de su pueblo porque es tiempo de la defensa de México y de su soberanía, de ahí la convocatoria de participar en la gran movilización a realizarse este próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Porque somos un país libre, independiente y soberano, les comento que he respondido a su llamado, le he trasladado el sentir de nuestra sociedad que es y ha sido clave en la relación con los Estados Unidos; Tamaulipas la acompañará en estos momentos decisivos de nuestra historia para apoyar total y rotundamente las medidas que con la fuerza de la razón habrán de darse a conocer este próximo domingo. A México se le respeta”, dijo el mandatario estatal.





Comentarios