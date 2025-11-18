Nuevo caso de agresión en escuela de Nuevo Laredo

Un nuevo caso de agresión a docentes dentro de una escuela, fue revelado este martes por una de las víctimas, quien presentó denuncia formal ante la Fiscalía, que ya investiga los hechos.

Sandra Saldívar Obregón señaló que son tres maestras las que recibieron amenazas de muerte el 26 de septiembre en la Escuela Secundaria Técnica 57, ubicada en la Colonia Las Torres, por una mujer que, después supo, es esposa de uno de los maestros.

Ese día, el personal estaba reunido en la biblioteca del plantel, durante el Consejo Técnico, y alrededor de las 16:10 horas ingresó una mujer que preguntó directamente por su nombre.

“Yo levanté la mano, la señora se acercó hacia mí y empezó a amenazarme, amenazas de muerte con palabras obscenas, golpeó la mesa, me dijo que me iba a esperar afuera. Dentro de la biblioteca habíamos 18 personas, estaba el director de la escuela, la subdirectora, el secretario general y 15 compañeros.

“Nadie intervino. La señora gritó todo lo que quiso, se salió de la biblioteca diciéndome nuevamente que me iba a esperar afuera”, relató Saldívar.

En ese momento llamó al número de emergencias 911, pero cuando arribaron las patrullas, el director Víctor Manuel Medina Rentería negó los hechos.

“Mintió a las autoridades, les dijo que ahí no pasaba nada, que se podían retirar, rápidamente mi compañera y yo alcanzamos a las unidades, explicamos lo que pasó. (...) Me recomendaron que fuera a poner una denuncia, misma que hice, claro.

“Cuando las unidades se fueron, entré nuevamente a la escuela y la mujer agresora estaba dentro de un salón sentada en el aire acondicionado cómodamente, se me acercó nuevamente a agredirme junto con su esposo que es maestro de la institución”, declaró.

Saldívar tuvo la precaución de grabar en audio el momento de las amenazas, evidencia que entregó a la Fiscalía y también a las autoridades educativas en Ciudad Victoria, que para protegerla a ella y a las otras dos maestras, las retiraron de la escuela.

“Nos piden que nos resguardemos en la supervisión 24 de la zona escolar. En este momento estamos ahí mis compañeras y yo. Somos en total tres mujeres.

“Yo lo que pido para mí y mis compañeras es un entorno donde pueda trabajar de manera segura, pido también que escuchen mi versión porque los alumnos y los padres de familia están siendo mal informados, dicen que el director nos corrió, cosa que no es así”, afirmó.

La maestra pide que se investigue al director Víctor Manuel Medina Rentería, pues obstaculizó la justicia cuando llegaron las patrullas, y dejó ingresar a la esposa de un docente para amenazar a las tres maestras y agredirlas verbalmente.

“Obviamente este hecho fue planeado por el director, porque le permitió la entrada a esta persona, le omitió información a las autoridades y porque no paró la situación. No sabemos cuál es el motivo, pero sí estamos seguras que fue un hecho que él planeó.

“Mis compañeras y yo estamos en un proceso legal, y esto va a llegar hasta donde tenga que llegar”, advirtió.

