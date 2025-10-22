Cerrar X
Tamaulipas

Nuevo presidente de Cruz Roja Río Bravo impulsa proyectos

Como parte del fortalecimiento se hizo un llamado a la iniciativa privada, incluyendo a la Canaco, la Canacintra, maquiladoras y comerciantes locales

  • 22
  • Octubre
    2025

Con el propósito de mejorar la atención médica y de emergencia en el municipio, el nuevo presidente de la Cruz Roja Mexicana, delegación Río Bravo, Hugo Nicolás Soto Olivares, anunció una serie de proyectos que buscan ampliar y modernizar las instalaciones de la institución, incluyendo la actualización del quirófano para ofrecer nuevos servicios a la comunidad.

Soto Olivares destacó que Río Bravo supera ya los 125 mil habitantes, lo que representa un reto para la Cruz Roja, al requerirse mayor infraestructura y capacidad de atención para una población cada vez más numerosa y con sectores que no cuentan con acceso a servicios de salud.

El titular de la delegación afirmó que el personal médico, paramédico y de socorro se mantiene en servicio permanente, brindando atención a cualquier emergencia que se presente en la ciudad.

“Es un proyecto ya para agrandar un poquito las instalaciones de Cruz Roja, porque realmente Cruz Roja está muy bien, pero Río Bravo ya es una ciudad grande, que es una ciudad con más de 125 mil habitantes y quiero que sepas qué es lo que necesita Río Bravo. 

Somos los que estamos al primer llamado, contamos con médicos, paramédicos, socorristas y lo más importante, que no se le debe de olvidar a la ciudadanía: estamos las 24 horas… créemelo, estamos a tambor batiente de que no escatimemos en el servicio a la ciudadanía”, afirmó.

Como parte del fortalecimiento institucional, Soto Olivares hizo un llamado a la iniciativa privada, incluyendo a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), a las maquiladoras y a los comerciantes locales, para sumarse a los proyectos que impulsa Cruz Roja Río Bravo.

“También hacemos un llamado a la Cámara Nacional de Comercio, la Canacintra, a todos los comerciantes y empresarios, a nuestras maquiladoras que tenemos en el municipio… Cruz Roja tiene muy buenos proyectos de lo que viene siendo cursos de primeros auxilios, tenemos de todo; es un llamado y abrimos nuestras puertas para que se acerquen todos los empresarios y comerciantes”, expresó el presidente.

Finalmente, reiteró que la ampliación de los servicios y la infraestructura de la Cruz Roja representan una necesidad urgente ante el constante crecimiento de la ciudad y el aumento en la demanda de atención prehospitalaria.


