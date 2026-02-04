Nutrición y ejercicio, clave para evitar cirugía estética

Cuando una persona no se siente satisfecha con su apariencia física, principalmente por problemas de sobrepeso u obesidad, lo primero que suele buscar es la atención de un cirujano plástico; sin embargo, antes de correr el riesgo de pasar por el bisturí, existen especialistas que pueden ayudar a mejorar la condición corporal y de salud, como los nutriólogos.

La nutrióloga certificada Claudia Munguía explicó que, mediante una alimentación adecuada y una rutina de ejercicio bien estructurada, es posible lograr cambios importantes en la composición corporal y, en muchos casos, evitar la cirugía estética.

“A través de una buena alimentación, de buen ejercicio, claro que podemos ver nosotros los resultados; cuando se busca esta figura súper estética y perfecta es cuando se inclina más a lo que es la cirugía estética, lipotransferencia, liposucción, lipectomía, pero cuando una persona busca la reducción de peso, el que no tenga tanto sobrepeso, por ejemplo, nosotros hacemos una buena alimentación, buena rutina de ejercicio, claro que lo podemos evitar”, señaló.

En caso de que el paciente decida someterse a una cirugía como una forma de obtener resultados más rápidos, los nutriólogos también pueden intervenir antes del procedimiento, ya que es fundamental que la persona llegue en condiciones óptimas a la intervención.

La especialista indicó que una alimentación adecuada permite controlar la inflamación celular y preparar al organismo para la cirugía.

“A pesar de que el paciente tenga sobrepeso o tenga obesidad, sí se busca que antes de la cirugía esté llevando a cabo una dieta antiinflamatoria rica en proteínas, baja en carbohidratos, baja en azúcares, para que evitemos esta inflamación; de la misma manera, el consumo de las grasas que se busca es que sean grasas saludables, de esta manera el paciente puede tener un menor proceso inflamatorio”, explicó.

Previo a cualquier cirugía estética, también se deben evitar alimentos que puedan alterar la coagulación de la sangre, como aquellos con alto contenido de omega 3.

Los especialistas advierten que ninguna cirugía es mágica y que, aunque se puedan observar resultados inmediatos en la reducción de peso o en ciertas zonas del cuerpo, estos cambios deben acompañarse de un plan nutricional posterior para evitar el llamado efecto rebote.

Claudia Munguía subrayó que uno de los errores más frecuentes después de una intervención es abandonar la suplementación y las indicaciones nutricionales.

“Es lo que vemos muy frecuente, el abandono en las vitaminas, en los suplementos de proteína postquirúrgicos, que el paciente lo toma un mes y luego se cansa, lo abandona y es cuando vemos que tiene caída de cabello, puede haber alguna anemia, puede haber alguna descompensación, pero muchas veces el mismo paciente es el que puede pensar que ya no necesita de los suplementos, que ya se cansó y suspende esos tratamientos y vuelve a sus hábitos anteriores”, advirtió.

Otro de los principales motivos por los que muchas personas recurren a la cirugía estética es la flacidez, la cual se presenta por la pérdida de masa muscular, encargada de mantener la piel firme y el cuerpo tonificado.

La especialista explicó que esta disminución de músculo está relacionada con el sedentarismo y con dietas deficientes en proteínas.

“Cómo lo perdemos: los desvelos, el no dormir, el saltarnos comidas, los ayunos prolongados, eso hace que se disminuya la masa muscular y entonces vamos a tener esa flacidez y ese envejecimiento prematuro, metabólicamente hablando, porque estamos maltratando nuestro cuerpo”, puntualizó.

Finalmente, para conservar la masa muscular y prevenir la flacidez, se recomienda combinar el ejercicio con un consumo adecuado de proteínas, incluyendo en la alimentación diaria productos como pollo, pescado, huevo, atún, queso y yogurt, en cantidades suficientes para mantener la firmeza corporal.

