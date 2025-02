Operativo en puentes de Tamaulipas afecta comercio y turismo

El operativo implementado por el gobierno federal en los puentes internacionales de Tamaulipas ha generado severas afectaciones en los sectores comercial, turístico y médico.

Esta medida fue implementada tras la llamada entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos, quien presionó para su aplicación. Como resultado, las filas kilométricas, conflictos entre viajeros y tiempos de espera prolongados se han convertido en una constante en los cruces fronterizos.

Los usuarios han manifestado su inconformidad, señalando que los soldados mexicanos exceden sus funciones al realizar revisiones minuciosas en una sola fila, lo que prolonga considerablemente el tiempo de espera.

"La semana pasada crucé y me aventé como tres horas más o menos para poder cruzar, el tiempo invertido aquí, básicamente, se te van dos o tres horas de tu vida, pudiéndolo invertir en otras cosas. Yo voy nada más por ir de compras, no es por negocio ni nada, pero me imagino que a las personas que cruzan por negocios sí les afecta", relató Demetrio Salazar, uno de los afectados.

Otro usuario, José Antonio, describió la dificultad de cruzar a Estados Unidos con estos tiempos de espera. "Me tocó el lunes, hice seis horas, fue bastante. Yo voy por trabajo y me afecta. Ahora tengo que salir como tres o cuatro horas antes. El lunes me vine desde las nueve y entro a las tres, fue cuando hice seis horas", comentó.

Los viajeros han cuestionado la ubicación del operativo, argumentando que la revisión debería trasladarse a otros puntos en lugar de afectar a quienes realizan cruces legales.

"El contrabando y las cosas malas no están aquí en la fila, los malos no están aquí en la fila. Somos gente civil, honrada, donde habrían de checar es entre los montes, en la sierra, en el desierto, en el intermedio. Aquí, ¿cómo crees que van a pasar o animarse donde hay tanto chequeo? Se van por donde no hay chequeo", señaló Guadalupe Medina.

Uno de los sectores más perjudicados ha sido el de los viajeros con acceso al sistema SENTRI (Red Electrónica Segura para Inspección Rápida de Viajeros Frecuentes), diseñado para permitir cruces ágiles a quienes han sido previamente investigados y aprobados por el gobierno estadounidense. Sin embargo, con la implementación del operativo, los retrasos en este carril han superado las tres horas, cuando anteriormente los usuarios cruzaban en solo diez minutos.

"Aquí para pagar en este lado son como 6,500 pesos más o menos cada año y de aquel lado no me acuerdo cuánto me salió, pero mira la fila, estoy aquí desde las dos de la tarde y ya son las 5:30 y todavía no llego a donde está el SENTRI", expresó Manuel, un usuario afectado.

Otro viajero que prefirió no identificarse externó su molestia con la situación. "Nos hicieron la entrevista, pasamos todo, pagamos todo, ya está pagado el SENTRI, para que venga y haga el gobierno esto. Se están excediendo, las cosas no se pasan por aquí, se hacen mensos en realidad", señaló.

Aun quienes cuentan con este pase de cruce rápido han experimentado tiempos de espera nunca antes registrados. "Dos horas y media casi en la fila, nunca me había pasado esto en el SENTRI", comentó otro usuario.

Actualmente, los vehículos que se observan en los cruces son mayormente de Tamaulipas y del Valle de Texas, ya que viajeros de estados como Nuevo León y Coahuila han optado por evitar estos puentes debido a los prolongados tiempos de espera. Quienes cruzan de manera frecuente aseguran que la situación se repite en todos los cruces internacionales de Tamaulipas.

"Están igual todos, por todos lados. Yo, en el otro, en el Anzaldúas, hice como dos horas y media anteriormente ni una hora. Ahorita no hay ninguno ágil, en todos está igual", comentaron Ángela y Fabiola, afectadas por la saturación de los puentes.

El impacto de esta medida sigue afectando la movilidad en la frontera, dejando incertidumbre entre los sectores que dependen del flujo ágil entre ambos países.

