Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_20_8f5aa78495
Tamaulipas

Operativo “Frontera Norte” refleja resultados en Tamaulipas

Estos despliegues se efectuaron 18 ciudades en las entidades fronterizas, tras realizar la detención de más de 7,000 personas desde el pasado 5 de febrero

  • 10
  • Septiembre
    2025

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre el reforzamiento de las acciones que se realizan en cinco estados fronterizos, exponiendo los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” del día 09 de septiembre de 2025.  

En Reynosa, se aseguraron cinco armas largas, 104 cargadores, cartuchos, equipo táctico, dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal y un inmueble.

738febfb-832f-4eda-a9e9-e41888256916.jpg

En Tula, se detuvo a ocho personas, se aseguraron nueve armas de fuego, una subametralladora, 35 cargadores, 2,640 cartuchos, nueve chalecos tácticos, dos cascos balísticos y tres vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal. 

Desde el inicio de la operación de la “Operación Frontera Norte”, el día 5 de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 7,122 personas y el aseguramiento de 5,541 armas de fuego, 980,371 cartuchos de diversos calibres, 26,448 cargadores, 94,461.4 kg de droga, entre ellos, 386.9 kg de fentanilo, 4,768 vehículos y 864 inmuebles.  

Estas acciones se realizan en 18 ciudades de los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en el caso de este último se realizan los operativos por parte de las fuerzas federales en las localidades de Ciudad Mier, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. 

Esta operación busca fortalecer la seguridad en la frontera y combatir el tráfico de drogas, armas, y migración ilegal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_DOS_FOTOS_3_1676d460ff
FBI publica fotos de sospechoso por homicidio de Charlie Kirk
insabi_sheinbaum_942b33d836
Promete Presidencia informe sobre ventiladores del Insabi
INFO_7_UNA_FOTO_5_6b401c6293
Pipa de gas siniestrada no contaba con pólizas de seguro
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_63_6f2af91de8
Pulpos utilizan cada tentáculo para una función distinta
china_mexico_aranceles_d18afb6f17
China rechaza arancel del 50% a autos propuesto por México
INFO_7_DOS_FOTOS_3_1676d460ff
FBI publica fotos de sospechoso por homicidio de Charlie Kirk
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×