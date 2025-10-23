'Orugas Mariposas' avanzan en terapia tras vivir violencia

Cinthia Rodríguez Leija, directora del Inmujer, informó que son adolescentes, otras madres de hijas e hijos con discapacidad, y también adultas mayores las que integran el grupo desde hace dos meses, y en diciembre concluyen su terapia de rehabilitación emocional.

“Orugas Mariposas es un proyecto del Instituto Municipal de la Mujer, que es terapia grupal para mujeres en situación de violencia, y hay tres grupos terapéuticos que están participando en este momento; son adolescentes, mujeres con hijas e hijos en discapacidad, y de la tercera edad. Hicimos esta dinámica para que ellas puedan tener un recuerdo de todo el proceso terapéutico que están teniendo en este momento, pero también para que convivan, para que sea parte de la terapia que ellas llevan”, expresó.

Como parte de su terapia, colaboraron con ideas para que un artista pintara un mural en la Plaza de la Mujer, y en ese mismo lugar llevaron a cabo la actividad de intervenir sus propias blusas dibujando con aerosol una mariposa con la técnica de stencil.

“El mural tiene elementos que ellas han estado trabajando en terapia. El hecho de ver plasmadas todas sus ideas, de tener esta convivencia, a ellas también les refuerza esa parte emocional. Para nosotras es muy importante que las mujeres puedan tener una dinámica activa en sus procesos terapéuticos”, explicó la directora del Inmujer.

En enero empezará otro grupo de mujeres en el proyecto Orugas Mariposas, para que puedan recibir terapia a través de diversas actividades.

"Orugas mariposas dio inicio hace aproximadamente dos meses y en diciembre termina el proceso terapéutico de cada una de ellas y el próximo año iniciaremos con otros grupos para que también las mujeres que quieran participar en este tipo de actividades, que nunca hayan ido a una terapia, esto es importante porque van a poder entender para qué nos sirve una terapia.

“Es como un preámbulo para que las mujeres puedan procesar sus emociones. Son aproximadamente 40 mujeres”, dijo la funcionaria.

Con el cúmulo de evidencias y dictámenes médicos, psicológicos y forenses, la jueza Galindo consideró que eran elementos suficientes para dictar la sentencia de culpabilidad al acusado.

En la individualización de la sentencia el fallo de la togada fue de ocho años de prisión por el delito de Violencia Familiar agravada, cuando la pena máxima es de nueve años. Y 90 años de prisión por secuestro agravado, indicó la coordinadora del Ministerio Público Especializado.

Agregó que por el giro del proceso y los delitos del juicio, así como porque aún no es “firme” la sentencia, no podía revelar las identidades de la víctima y el victimario, porque la causa penal aún es “secreta”.

A partir del 29 de octubre, cuando sea leída la sentencia al acusado, su defensa tendrá un término de 10 días para promover alguna inconformidad, concluyó la representante social. Tanto la coordinadora del Ministerio Público como la asesora legal, reconocieron el trabajo y esfuerzo realizados por la una y la otra para lograr la histórica sentencia.

