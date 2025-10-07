Cerrar X
445eb76b_83a9_4b9c_b2cf_e58eb92c61c7_ad82bc1755
Tamaulipas

Paradores turísticos en abandono en carretera Victoria-Matamoros

Los paradores turísticos ubicados en la carretera federal Victoria-Matamoros se encuentran en un estado de abandono y suciedad

  • 07
  • Octubre
    2025

Los paradores turísticos ubicados en la carretera federal Victoria-Matamoros se encuentran en un estado de abandono y suciedad por parte de la Secretaría De Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), convirtiéndose en un problema ambiental y de salud pública. 

A pesar de ser lugares diseñados para el descanso y la recreación de los viajeros desde tiempos del gobierno de Manuel Cavazos Lerma, estos paradores están llenos de basura y desechos que los propios paseantes tiran deliberadamente. 

Estos paradores turísticos están en tan malas condiciones debido a la falta de mantenimiento y la acumulación de basura, que es imposible su uso, por lo que quienes se atreven a detenerse solo a hacer sus necesidades fisiológicas o estirarse un poco, aprovechan para tirar los desechos que traen consigo. 

Responsabilidades del Gobierno Federal

  • La SICT es la encargada de mantener y mejorar la infraestructura carretera federal, incluyendo los paradores turísticos.
  • La recolección de basura y el mantenimiento de áreas limpias son parte integral de estas responsabilidades, aunque gran parte corresponde también a los usuarios. 

Consecuencias de la Falta de Mantenimiento

9b780330-fe33-4abd-8199-d873fecd4084.jfif

  • La acumulación de basura y la falta de limpieza en los paradores turísticos afectan negativamente la imagen de la región y pueden disuadir a los visitantes, sobre todo extranjeros, quienes en su gran mayoría tienen una cultura distinta de respeto por el medio ambiente.
  • Además, la falta de mantenimiento puede generar problemas de salud pública y seguridad para los usuarios de estos espacios.

Soluciones Posibles

  • El gobierno federal debería implementar un plan de mantenimiento regular para los paradores turísticos, que incluya la recolección de basura y la limpieza de áreas comunes.
  • También es importante que se coloquen contenedores para depositar la basura y se señalice adecuadamente para concienciar a los visitantes sobre la importancia de mantener limpios estos espacios. 

Impacto en la Comunidad

  • La acumulación de basura en estos paradores no solo afecta la estética del lugar, sino que también puede generar problemas de salud pública y atraer plagas y animales que pueden transmitir enfermedades.

Soluciones Posibles

  • La SICT debería implementar un plan de mantenimiento regular para estos paradores, que incluya la limpieza y la recolección de basura.
  • La colocación de contenedores para depositar la basura y la señalización adecuada podrían ayudar a concienciar a los visitantes sobre la importancia de mantener limpios estos espacios.
  • La colaboración con las autoridades locales y los propietarios de los paradores podría ser clave para encontrar soluciones sostenibles y mantener estos espacios limpios y seguros para los visitantes.

Es importante abordar este problema de manera integral y coordinada para restaurar la belleza y funcionalidad de estos paradores turísticos y proteger el medio ambiente y la salud pública.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_49_79f0bdb53d
Piden municipalizar colonias tras tragedia en Catujanes
46849026_fc67_43a9_b9e8_2d97e2988ab2_56c14f53f7
Solicitan a Samuel enviar cuarto informe en plazo establecido
EH_UNA_FOTO_f3d54d26d5
Alertan por brote del virus de boca, manos y pies en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

b5aea029_8394_4eed_aa34_7c32ab9718bb_3cd4eab560
San Pedro se une al OCCAMM para mejorar calidad del aire
finanzas_empleo_eda699253a
Tamaulipas aumenta 8.6% anual en sector industrial
AP_25280040294063_b42d841f6e
Ordenan analizar teléfonos de Milei y su hermana por caso $LIBRA
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×