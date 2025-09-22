Cerrar X
Tamaulipas

Participan 20 atletas tamaulipecos en Paralimpiada Nacional 2025

A través del Instituto del Deporte de Tamaulipas se fortaleció el apoyo al deporte y alto rendimiento, brindando condiciones dignas para los atletas

  • 22
  • Septiembre
    2025

Teniendo como sede el estado de Aguascalientes, un total de 20 atletas tamaulipecos de las disciplinas de boccia y natación, estarán participando en la Paralimpiada Nacional 2025, a realizarse del del 22 de septiembre al 13 de octubre. 

A través del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), se ha fortalecido el impulso al deporte adaptado y al alto rendimiento, garantizando igualdad de oportunidades y condiciones dignas para las y los deportistas con discapacidad en la entidad, señaló. 

El director del INDE, Manuel Virués Lozano, dijo que se han brindado el apoyo y acompañamiento a la delegación de 20 atletas tamaulipecos paralímpicos, mediante apoyos en transporte, uniformes, atención médica y preparación técnica. 

“Estos jóvenes son ejemplo de superación, pasión y amor por Tamaulipas. Nos llena de orgullo su participación y los alentamos a competir con el corazón, como siempre lo han hecho”, señaló.

Las y los atletas viajan acompañados por sus entrenadores y un equipo multidisciplinario, representando no solo su talento deportivo, sino también el esfuerzo colectivo de sus familias, entrenadores, instituciones y sociedad.


