Peña Ortiz acusa persecución política tras negarle amparo

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, aseguró que la denuncia legal que enfrenta forma parte de una persecución política en su contra, luego de que un juez le negara recientemente un amparo relacionado con dicho proceso.

De acuerdo con el edil, el procedimiento no responde a causas jurídicas genuinas, sino a una estrategia para desacreditarlo y obstaculizar su gestión al frente del Ayuntamiento, la cual —afirmó— se ha mantenido de manera constante durante los últimos cuatro años.

En ese contexto, el alcalde sostuvo que quienes han promovido las acusaciones en su contra se presentan públicamente como activistas o denunciantes sociales, pero que, según su versión, detrás de ellos existe el respaldo de grupos vinculados con actividades delictivas.

“Lo que pasó conmigo fue una persecución política de parte de un régimen autoritario, pero en donde también en esa persecución hubo un grupo de la delincuencia organizada que apoyó a la persona que hizo la denuncia… nos han hecho la vida imposible en los últimos cuatro años… hay gente que se hace pasar por luchadores sociales, pero detrás de ellos hay grupos que se dedicaban al contrabando y que los están financiando”, declaró.

El alcalde indicó que se trata de un tema complejo que, aseguró, será informado con mayor profundidad en el futuro, una vez que existan las condiciones para hacerlo público con mayor detalle.

No obstante, hasta el momento no existe una denuncia formal presentada por el Ayuntamiento de Reynosa ni por el propio alcalde ante la Fiscalía correspondiente que sustente jurídicamente el señalamiento sobre un supuesto financiamiento del crimen organizado a quienes lo acusan, por lo que estas afirmaciones permanecen en el ámbito del discurso político y mediático.

Por su parte, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado la existencia de investigaciones relacionadas con estas declaraciones ni ha emitido un posicionamiento oficial al respecto.

El caso continúa su curso en el ámbito judicial, mientras el alcalde mantiene su postura de que las acciones en su contra responden a intereses políticos y no a irregularidades comprobadas dentro de su administración.

