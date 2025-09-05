Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_05_at_2_41_29_PM_24ace0964f
Tamaulipas

Persisten rellenos ilegales de lagunas en el sur de Tamaulipas

Especialistas han explicado que, cada hectárea de laguna que se pierde, equivale a miles de metros cúbicos de agua que ya no tienen dónde concentrarse

  • 05
  • Septiembre
    2025

En el sur de Tamaulipas, el relleno indiscriminado de lagunas se ha convertido en un problema ambiental y social que amenaza con salirse de control; en Altamira, vecinos de la colonia Nuevo Madero han denunciado que camiones de gran peso, descargan toneladas de escombro en cuerpos de agua, reduciendo cada vez más el espacio de los sistemas lagunarios. 

La vecina de la colonia Nuevo Madero de Altamira, Hilda Pereda dijo, “La verdad sí han seguido invadiendo para acá. El problema es, ¿qué va a suceder?, cuando vengan las inundaciones, ahora sí las lagunas se van a desbordar”.

Especialistas han explicado que, cada hectárea de laguna que se pierde, equivale a miles de metros cúbicos de agua que ya no tienen dónde concentrarse en temporada de lluvias; esto se traduce en desbordamientos, fallas en el drenaje pluvial y hundimientos de suelo, a esto se suma el impacto ambiental: pérdida de biodiversidad, contaminación del subsuelo y alteración del ciclo hidrológico, que deja sin función de recarga a los mantos acuíferos.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 2.41.29 PM (1).jpeg

En un recorrido de El Horizonte,  por la zona, se constató que montículos de arena, escombro y desechos de construcción han sido arrojados a las márgenes de diversas lagunas, sin que hasta el momento exista un freno real a esta práctica.

 “De aquel lado está la otra laguna, toda la invadieron, toda la rellenaron y nadie sabe quién vendió esos solares. Ahí hay gente viviendo sin agua y sin luz, así se metieron”, agregó Hilda Pereda, al señalar la venta irregular de terrenos rellenados.

El Código Penal establece que rellenar cuerpos de agua constituye un delito de competencia federal; al respecto, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, subrayó que “el relleno de lagunas es un delito federal que se persigue de oficio, entonces, cuando hay flagrancia, se puede detener a la persona y ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República”.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 2.41.29 PM (2).jpeg

Sin embargo, en Altamira la situación sigue avanzando a plena luz del día, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, Tomás Medrano, reconoció que en 2024 y lo que va de 2025, se han atendido al menos 13 denuncias por relleno de lagunas y se han clausurado obras, aunque hasta ahora no hay personas sancionadas. El funcionario pidió a la población denunciar vía telefónica cualquier anomalía relacionada con esta problemática.

Ambientalistas y vecinos advierten que, de continuar con el relleno de cuerpos lagunarios en colonias como Nuevo Madero, Santa Elena y otras zonas de Altamira y Madero, las inundaciones, los daños ecológicos, urbanos y sociales serán cada vez más severos. 

Con más de 40 lagunas en riesgo, la región podría enfrentar un futuro de desastres recurrentes debido a la desaparición de estos vasos reguladores naturales.


