Pese a inseguridad en frontera, turismo va por buen camino

La recién nombrada secretaria municipal de turismo, Miry Leal, asegura que, aun con los avisos de inseguridad que se tienen en el extranjero, la administración local ha trabajado en el área de turismo recreativo, para que los visitantes tengan un entretenimiento sano.

Con ello se refirió a actividades como la callejoneada, la que se realiza cada viernes con más de 80 comerciantes en la calle 9 del Centro Histórico de Matamoros.

Sobre el turismo médico, Leal dijo que se ha operado a su favor para atraer a pacientes con los profesionales de la salud y lograr una derrama económica positiva en la frontera.

