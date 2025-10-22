Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_22_at_6_30_49_PM_a685b0242f
Tamaulipas

Pese a inseguridad en frontera, turismo va por buen camino

La secretaria Miry Leal destaca actividades recreativas y servicios de salud para atraer visitantes y generar derrama económica

  • 22
  • Octubre
    2025

La recién nombrada secretaria municipal de turismo, Miry Leal, asegura que, aun con los avisos de inseguridad que se tienen en el extranjero, la administración local ha trabajado en el área de turismo recreativo, para que los visitantes tengan un entretenimiento sano.

Con ello se refirió a actividades como la callejoneada, la que se realiza cada viernes con más de 80 comerciantes en la calle 9 del Centro Histórico de Matamoros.

Sobre el turismo médico, Leal dijo que se ha operado a su favor para atraer a pacientes con los profesionales de la salud y lograr una derrama económica positiva en la frontera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

san_pedro_inegi_2025_0f6301da8b
San Pedro, la ciudad más segura de México en 2025: Inegi
Whats_App_Image_2025_10_22_at_7_53_10_PM_f09615748c
Arranca el Marciano Fest 2025 en la Playa Miramar
dfhs_4237487e6b
'Los avances en seguridad no cuadran': Miguel Riquelme
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T100705_243_42c0691930
Consideran riesgo por falta de barras de contención en carreteras
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T100449_224_7cc1bcb38d
Busca PJNL 37% más para nuevo palacio y digitalización
eua_sheinbaum_embaraciones_fda8b4bf76
Rechaza Presidencia ataques de EUA a embarcaciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×