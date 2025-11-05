Cerrar X
Tamaulipas

Petroquímico alerta freno laboral por disputa arancelaria

El líder sindical Julio Alfaro advirtió que la incertidumbre comercial con EUA ha reducido 50 % la contratación en el sector petroquímico

  • 05
  • Noviembre
    2025

El secretario general de la Sección 212 del Sindicato Petroquímico, Julio Salvador Alfaro Flores, advirtió que el sector vive un periodo de incertidumbre y desaceleración derivado de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, principal destino de exportación de productos petroquímicos, metálicos y de aluminio.

Explicó que la falta de claridad sobre los acuerdos que se alcanzarán en materia comercial ha generado temor y cautela entre las empresas, muchas de las cuales han reducido operaciones y frenado contrataciones. 

“No sabemos qué productos saldrán de esta negociación, las compañías están limitando gastos, y eso se traduce en menos trabajo para los contratistas”.

De acuerdo con Alfaro Flores, la aplicación de aranceles al metal y aluminio ya impactó directamente a las industrias proveedoras, con una disminución del 50% en la contratación de personal eventual.

 “Si antes había 5 mil trabajadores, hoy apenas hay 2 mil, es una reducción importante que se refleja también en las cifras del IMSS, donde hay más de 300 mil registros menos a nivel nacional”, expuso.

El líder sindical agregó que las plantas continúan produciendo, pero almacenan grandes volúmenes debido a la baja demanda, lo que considera una señal clara del freno económico.

“El 60 o 70% de lo que fabricamos se exporta; si ese flujo se interrumpe, el resto del mercado interno no alcanza para sostener la operación”, expresó.

A pesar del panorama adverso, Alfaro Flores subrayó que las empresas han mantenido las revisiones salariales entre un 3 y 5%, en un esfuerzo conjunto por preservar la estabilidad laboral y evitar despidos masivos.

“Somos solidarios con las compañías, entendemos la crisis, pero también sabemos que la base trabajadora depende de que no se detenga la producción”, concluyó.


