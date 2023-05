Pide alcalde que deportaciones sean a países de origen

Como mandatario de uno de los municipios más afectados con el fenómeno migratorio dijo no estar de acuerdo con las políticas que implementa el gobierno de EU.

Al llevar a cabo una brigada asistencial en la colonia Emiliano Zapata, donde entrego apoyos alimenticios, alumbrado público y otros servicios a los colonos, el alcalde de la ciudad de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, hablo de la eliminación del título 42 y que impacto tendría esto a los municipios fronterizos, dijo que por lo pronto ya tienen reporte de las primeras deportaciones.

“Estamos ahorita viendo cuál es la reacción de los grupos migratorios que están pasando aquí por esta frontera, la situación todavía es tranquila, obviamente se espera un flujo mayor, ahorita están llegando deportados al puente de Reynosa-Hidalgo, hace 10 minutos llegaron dos camiones y próximamente estaremos viendo la cantidad de deportaciones, ahorita se pueden incrementar porque ahorita ya va a haber un registro en el lado americano de las personas que están cruzando ilegalmente y con eso van ellos a empezar a deportar”.

Como mandatario de uno de los municipios más afectados con el fenómeno migratorio dijo no estar de acuerdo con las políticas que implementa el gobierno de Estados Unidos, un rechazo que lo sustenta con propuestas claras para la solución, como la deportación directa a sus países de origen.

“Hemos hecho nosotros dos propuestas a los diputados de Estados Unidos, al Departamento de Estado de Estados Unidos, una de ellas es que ese deporte vía aérea a los países de origen y la segunda es que se pida el asilo en el país de origen del que está pidiendo el asilo o en la embajada de Estados Unidos más cercana al país de origen, esperemos que hagan caso, falta una reforma migratoria, en este momento el gobierno federal de Estados Unidos está aplicando ciertos tipos de políticas públicas que la verdad no coincidimos con ellas y espero que también próximamente por el bienestar de todos los que vivimos en la frontera de los dos lados del río bravo”.

Al no contar la ciudad con espacios y servicios para atender a los migrantes, el alcalde insiste en el llamado de que ya no sean deportados por esta frontera y no lleguen a esta zona con la intención de hacer el trámite de asilo político.

“Reynosa es la ciudad de México que tiene ahorita más migrantes en la frontera norte, Tijuana tiene 9000, ciudad Juárez tiene 10,000, Matamoros tiene 1500 o 2000, nosotros tenemos 16,000, ese es el grado de problemática que tenemos aquí y esperemos que empiecen a ir a otro tipo de fronteras porque la verdad aquí ya no es sostenible la situación, aquí ya no tenemos espacio, no hay cabida en los centros migratorios y de igual forma por más esfuerzos que hagan los agentes del CBP, sólo pueden tramitar de150 a 200 personas diariamente y hay que ser muy conscientes con eso”.