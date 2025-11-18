Cerrar X
Tamaulipas

Pide ayuda para recuperar a su hija retenida en DIF Reynosa

El caso se inició luego de que la menor fuera retenida por las autoridades ante sospechas de abuso presuntamente cometido por la expareja de la madre

  • 18
  • Noviembre
    2025

Guadalupe Zapete Pérez, madre de familia originaria de Reynosa, busca apoyo de ciudadanos o asociaciones civiles para recuperar a su hija, una menor de 10 años, quien permanece bajo resguardo del Sistema DIF desde agosto de 2024.

El caso se inició luego de que la menor fuera retenida por las autoridades ante sospechas de abuso presuntamente cometido por la expareja de la madre. Como parte de las diligencias, se realizaron evaluaciones médicas que descartaron que la niña hubiera sido víctima de la agresión señalada.

A pesar de los resultados y del tiempo transcurrido, Guadalupe no ha logrado recuperar la custodia. La falta de recursos para contratar un abogado ha dificultado su defensa legal y prolongado el proceso. Durante los primeros meses del resguardo, la madre podía convivir con la menor algunas horas los fines de semana dentro de la casa hogar.

En semanas recientes, ese derecho fue suspendido, lo que incrementó la preocupación de la madre. Ante esta situación, decidió hacer público su caso y solicitar la intervención de una instancia superior que pueda escucharla y ayudarla a reencontrarse con su hija.

Guadalupe explicó que, pese a que el dictamen médico fue favorable, sigue sin recibir una resolución clara sobre la entrega de la menor.

“Le dieron el dictamen a licenciado y todo salió bien, pero más que nada el tiempo que llevo y no me dan solución sobre mi hija y como mamá estoy desesperada porque la quiero ver, fue el 29 de agosto de 2024, no me la entregan, me traen la pura vuelta los del DIF y me traen con engaños de que ya me la van a entregar y yo soy de bajos recursos y no puedo estar pagando un abogado porque saben que ellos cobran mucho.”

También afirmó que la niña continúa bajo resguardo en las instalaciones del DIF, y aseguró que incluso sus visitas han sido restringidas.

“La niña está en el DIF y van dos sábados que yo no puedo convivir con ella y de hecho ahí en el DIF donde yo la voy a ver hay malos tratos por parte del personal también.”

La madre insiste en obtener apoyo externo para lograr la revisión de su caso, pues su objetivo es recuperar a su hija y poner fin a un proceso que, asegura, ha estado lleno de obstáculos.


