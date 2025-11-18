Pide colectivo participar en desfile de la Revolución en Reynosa

Desde la semana pasada, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas entregó un oficio al Ayuntamiento de Reynosa para solicitar su participación en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

La intención del grupo de madres buscadoras es caminar por las calles durante el recorrido y mostrar las fotografías de las personas desaparecidas, con la esperanza de que la ciudadanía pueda reconocer algún rostro y aportar información que contribuya a su localización.

El colectivo también busca aprovechar la concentración de familias en el evento para repartir folletos con las imágenes de los desaparecidos. La entrega de este material permitiría que los asistentes conserven los datos y puedan compartir cualquier indicio que ayude a avanzar en la búsqueda.

A pesar de que han transcurrido varios días desde la solicitud, el Ayuntamiento ya ha comunicado su respuesta a otros grupos interesados en participar, incluidos equipos deportivos, instituciones educativas y academias. Sin embargo, el colectivo continúa sin recibir una respuesta oficial sobre si se les permitirá integrarse al desfile.

De no obtener comunicación por parte de las autoridades, las integrantes tomarán la falta de respuesta como una negativa. Aun así, prevén hacerse presentes en la zona del evento para repartir folletos y dar visibilidad a los rostros de las personas desaparecidas.

El colectivo espera que para la mañana del miércoles el Ayuntamiento brinde una resolución, ya sea afirmativa o negativa, pues señalan que lo único que requieren es una respuesta clara para poder organizar su participación.

