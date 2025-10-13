Cerrar X
Tamaulipas

Pide FECANACO pronta localización de su vicepresidente

La FECANACO manifiestó su preocupación por la desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal en Reynosa, e insta a las autoridades a acelerar su búsqueda

  • 13
  • Octubre
    2025

La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Tamaulipas (FECANACO) manifestó su preocupación y solidaridad ante la desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal, integrante del organismo y vicepresidente del área de seguridad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado jueves 9 de octubre.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, se perdió comunicación con Mariño Leal alrededor de las 15:00 horas, cuando se encontraba en la ciudad de Reynosa, a donde había viajado por motivos laborales.

La FECANACO recordó que Mariño Leal, originario de Reynosa y con residencia en Tampico, ha participado activamente en distintos espacios del organismo empresarial, aportando su experiencia en materia de seguridad y políticas públicas. Destacó además su compromiso con el fortalecimiento institucional y con la creación de un entorno más seguro para el desarrollo empresarial en el estado.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 2.16.24 PM.jpeg

“En FECANACO Tamaulipas nos unimos al sentimiento de preocupación de su familia, amigos y compañeros. Confiamos en el trabajo de las autoridades y en los esfuerzos de coordinación que permitan su pronto regreso con bien”, expresó el organismo a través de un comunicado oficial.

La federación reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda y lanzó un llamado a la sociedad a mantenerse unida y solidaria en este momento difícil, con la esperanza de que Marco Antonio Mariño Leal sea localizado y regrese con bien junto a su familia.

El caso ha generado una fuerte consternación en el sector empresarial de Tamaulipas, que en los próximos días podría emitir nuevos pronunciamientos para exigir el esclarecimiento de los hechos.


