Tamaulipas

Piden ayudar a familias de Nuevo Laredo con pobreza alimentaria

Con base a un proyecto se busca ampliar el padrón de beneficiarios con el fin de realizar aportaciones, sea en especie o efectivo para contrarrestar el problema

  • 16
  • Octubre
    2025

En el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora este jueves 16 de octubre, el Banco de Alimentos de Nuevo Laredo hace un llamado a la comunidad a ayudar a combatir el hambre en la ciudad.

María Elda Elizondo Escamilla, directora de Cáritas, que maneja el Banco de Alimentos, señaló que en Nuevo Laredo existen personas con pobreza alimentaria. Diariamente acuden más de 20 personas que les piden pan en ese momento para llevar a su mesa.

Esto, aparte del padrón de 6 mil familias a quienes se les brinda una despensa ya sea mensual, quincenal o semanal.

“Dentro del padrón ya fijo, son alrededor de 6 mil y fracción de personas. Pero atendemos muchísima gente más, diariamente te puedo decir que vienen 20, 25 gentes por una bolsita de pan, por una despensa, son esporádicos, pero siempre estamos atendiendo."

“Hay un patronato que está trabajando con mucho entusiasmo, un consejo muy comprometido con Cáritas, la indicación que nos dan es que nadie se vaya sin llevarse algo, entonces tratamos de apoyar en la medida que nos es posible a la gente que se acerca a nosotros”, expresó.

Sus instalaciones se ubican en la Avenida Constanza García esquina con la Calle Zaragoza, en el oriente de la ciudad, donde se atiende desde las 9:00 horas.

“La gente viene desde las nueve de la mañana a solicitar donativos, a veces hasta la 1 de la tarde está llegando gente todavía, sobre todo señores que trabajan aquí cerca vienen por el panecito, vienen por un panecito de dulce, un pan blanco para complementar el lonche que traen, en fin."

“En esos horarios es un desfile aquí de personas. No que nos dé gusto que haya gente necesitada, pero sí nos da mucha satisfacción, mucha alegría poder colaborar en algo, a lo mejor no solucionamos el problema que tienen, pero por lo menos aligeramos la carga que traen”, mencionó la directora.

A fin de ayudar a más personas, pues existe el proyecto de ampliar el padrón de beneficiarios, se hace la petición a empresas, comercios, escuelas y ciudadanía en general, a realizar sus aportaciones en especie o en efectivo, para combatir el hambre.

“Pues mira, sí tenemos pobreza alimentaria, un porcentaje no te puedo decir con detalle, pero sí estamos dentro de pobreza alimentaria porque hay mucha gente que tiene necesidad."

“Antes nosotros decíamos que había más necesidad en el poniente, pero ahorita vemos en todos los sectores de nuestra población que tenemos ese tipo de problemática”, aseveró.


