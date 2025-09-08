Piden evaluar problema de plagas en cultivos de aguacates

Don Agustín, productor de aguacate con 45 años de experiencia en el Ejido San Lorencito, hace un llamado urgente a las autoridades de Sanidad Vegetal para que acudan a conocer de primera mano el problema de las plagas que afecta a sus cultivos.

La sequía y las plagas han tenido un impacto significativo en la productividad y salud de los árboles de aguacate en la región, y don Agustín busca el apoyo y asesoramiento de expertos para encontrar soluciones efectivas.

La presencia de las autoridades de Sanidad Vegetal en el Ejido San Lorencito permitiría una evaluación precisa del problema y la implementación de medidas de control y prevención adecuadas. Esto no solo beneficiaría a don Agustín, sino también a otros productores de la región que enfrentan desafíos similares.

Es fundamental que las autoridades tomen medidas para abordar este problema y brindar apoyo a los productores agrícolas, garantizando la sostenibilidad y productividad de los cultivos de aguacate en la región.

