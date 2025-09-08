Cerrar X
productores_aguacate_tamaulipas_a0154751cc
Tamaulipas

Piden evaluar problema de plagas en cultivos de aguacates

Productores del Ejido San Lorencito solicitan la intervención de la autoridad sanitaria para encontrar soluciones efectivas

  • 08
  • Septiembre
    2025

Don Agustín, productor de aguacate con 45 años de experiencia en el Ejido San Lorencito, hace un llamado urgente a las autoridades de Sanidad Vegetal para que acudan a conocer de primera mano el problema de las plagas que afecta a sus cultivos.

La sequía y las plagas han tenido un impacto significativo en la productividad y salud de los árboles de aguacate en la región, y don Agustín busca el apoyo y asesoramiento de expertos para encontrar soluciones efectivas.

La presencia de las autoridades de Sanidad Vegetal en el Ejido San Lorencito permitiría una evaluación precisa del problema y la implementación de medidas de control y prevención adecuadas. Esto no solo beneficiaría a don Agustín, sino también a otros productores de la región que enfrentan desafíos similares.

Es fundamental que las autoridades tomen medidas para abordar este problema y brindar apoyo a los productores agrícolas, garantizando la sostenibilidad y productividad de los cultivos de aguacate en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

c8fe0c1d_5393_421b_80aa_a68bcfa95ea2_0259d02f68
Vuelca camión cargado de aguacates en Reynosa y desatan rapiña
confirma_ssa_que_hermanos_murieron_por_picadura_de_garrapata_d0235ff6a6
Advierten por aumento de casos de garrapatas en Ramos Arizpe
AP_25248788111916_7900de19a9
Carlos Alcaraz; a la Final del US Open tras vencer a Djokovic
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_27_d5f6e379f2
Ataque puede abrir puerta a fin de guerra: Netanyahu
EH_UNA_FOTO_26_16f8334513
Cierra Jornada 1 de NFL; Bills ganan a Ravens 40-41
EH_UNA_FOTO_2025_09_09_T105638_331_b0e358581b
Hilary Duff firma con Atlantic Records para lanzar nueva música
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×