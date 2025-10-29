Piden proteger a las mascotas durante celebraciones de Halloween

Con la llegada de la celebración de Halloween, la comunidad de rescatistas y animalistas independientes de Reynosa expresó su preocupación y llamó a la ciudadanía a mantener bajo resguardo a sus mascotas, especialmente a las de color negro, ante los riesgos que suelen presentarse durante estas fechas.

Mercedes Martínez Sánchez, integrante de la Comunidad de Rescatistas Animalistas Independientes (CRAI), explicó que, aunque en los últimos años los casos de sacrificio han disminuido, todavía se registran episodios de maltrato durante la noche del Día de Brujas. Señaló que muchos rescatistas y personas que aman a los animales optan por mantener en resguardo a gatos y perros, sobre todo los de color negro o moteados, pues en años anteriores llegaron a encontrar ejemplares sacrificados.

La activista advirtió que el peligro no solo proviene de quienes realizan este tipo de actos, sino también de personas que continúan asociando a los animales negros con la mala suerte. Consideró que dañar a un ser inocente refleja el deterioro de los valores humanos y la falta de empatía hacia los animales, ya que el maltrato no se limita al abandono, sino que en muchos casos se ha vuelto más cruel.

“Cuando se daña a un ser inocente, todo se regresa”, expresó, al señalar que el aumento de los casos de tortura y mutilación demuestra que la sociedad está retrocediendo en materia de respeto y protección animal.

Además del riesgo de maltrato, los animales domésticos enfrentan otro tipo de afectaciones en estas fechas, como el uso de pirotecnia que altera sus sentidos y puede causarles daños físicos y emocionales. Martínez Sánchez subrayó la importancia de tomar precauciones y consultar a veterinarios para proteger a las mascotas del estrés que provocan los cohetes.

“Los cohetones lastiman los oídos de los animales”, comentó, recomendando a los dueños buscar orientación profesional y ayudarlos a relacionar los sonidos fuertes con estímulos positivos, como snacks o juegos, para reducir su ansiedad durante las festividades.

