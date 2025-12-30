Pirotecnia provoca extravío y muerte de mascotas en Reynosa

El uso de pirotecnia durante las celebraciones decembrinas volvió a generar afectaciones entre las mascotas de Reynosa, principalmente durante la noche del 24 de diciembre, cuando rescatistas y animalistas independientes reportaron un incremento en el número de perros y gatos extraviados, así como casos de animales atropellados a consecuencia del pánico provocado por los estruendos.

Aunque no existe aún una estadística oficial consolidada entre los distintos colectivos, los grupos de rescate documentaron múltiples reportes en diversos sectores de la ciudad relacionados con mascotas que huyeron de sus hogares al asustarse por los ruidos, quedando expuestas en la vía pública o siendo víctimas de accidentes.

Mercedes Martínez, integrante de la Comunidad de Rescatistas y Animalistas Independientes (CRAI), explicó que los sonidos intensos alteran gravemente el comportamiento de perros y gatos, llevándolos a correr sin control hacia las calles.

“Muchos se asustaron y corrían hacia la calle y fueron atropellados; sí fue demasiada pirotecnia. Más que todo tenerlos dentro de casa, al menos hasta que pase toda la pirotecnia, aunque no sean propios, de algún vecino o sean callejeros, todos podemos resguardarlos porque como quiera no va a ser mucho tiempo”, expresó.

La rescatista insistió en que la responsabilidad social es clave para reducir este tipo de incidentes, especialmente en una ciudad en crecimiento como Reynosa.

“Lo que ahorita pedimos es que ya no haya personas irresponsables; ya es una ciudad que está creciendo mucho y debemos de evitar el maltrato. Todos los días son varios reportes de maltrato y dentro de los domicilios, tenemos que ser personas responsables”, añadió.

Ante esta situación, los colectivos reiteraron el llamado a los dueños de mascotas para que las resguarden dentro del hogar durante los periodos en que suele utilizarse pirotecnia, reforzando puertas, ventanas y accesos para evitar escapes, y evitando dejarlas solas cuando se prevén celebraciones con fuegos artificiales en el entorno.

Asimismo, recomendaron que, en caso de no poder permanecer en casa, se solicite el apoyo de familiares o vecinos responsables para vigilar a los animales y reducir riesgos durante las festividades.

Los grupos de rescate también señalaron que los reportes de maltrato, abandono e irresponsabilidad hacia las mascotas se concentran principalmente en colonias como Paseo de las Flores, Rincón de las Flores, Bugambilias, la colonia Juárez y algunas zonas periféricas, donde el crecimiento urbano ha venido acompañado de un aumento en este tipo de casos.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar la aplicación del reglamento en materia de protección animal, endurecer sanciones y mejorar los mecanismos de supervisión, con el objetivo de frenar el maltrato y promover una cultura de mayor responsabilidad hacia las mascotas en Reynosa.

