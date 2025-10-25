Cerrar X
Tamaulipas

Playa Miramar se llena de esculturas con el Marciano Fest 2025

El alcalde Erasmo González destacó que este certamen se ha convertido en una de las expresiones más emblemáticas del festival, que reúnes a cientos de personas

  • 25
  • Octubre
    2025

La creatividad y el talento se hicieron presentes en Playa Miramar durante el concurso de esculturas de arena, una de las actividades más esperadas del Marciano Fest 2025, evento que busca fortalecer el turismo cultural y recreativo en Ciudad Madero.

El alcalde Erasmo González Robledo destacó que este certamen se ha convertido en una de las expresiones más emblemáticas del festival, al reunir a estudiantes, artistas y familias en un ambiente de sana convivencia.

“Estas esculturas representan el espíritu del Marciano Fest; son una muestra de creatividad, trabajo en equipo y orgullo maderense, queremos que este legado permanezca para que futuras generaciones sigan participando”.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 7.15.11 PM (3).jpeg

Más de 50 esculturas fueron elaboradas por alumnos de instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y la Universidad del Atlántico, además de colectivos locales y familias que aceptaron el reto de plasmar figuras inspiradas en la temática extraterrestre.

El evento contó con la presencia de la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien reconoció la participación ciudadana y la importancia de este tipo de festividades para la proyección turística del municipio.

La directora de Turismo, Mariana Varela, resaltó que el Marciano Fest ha logrado atraer visitantes no solo de la zona conurbada sino también de otras partes del país, generando una derrama económica significativa y posicionando a Madero como un referente de turismo alternativo y familiar.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 7.15.11 PM (1).jpeg

“Este festival combina arte, deporte, música y cultura, pero también impulsa el turismo ufológico, que cada año atrae a más visitantes a Miramar”, señaló.

Además del concurso de esculturas, el programa del fin de semana incluyó actividades deportivas, funciones de lucha libre en la Plaza Gobernadores, cine al aire libre y conferencias sobre avistamientos y temas relacionados con la vida extraterrestre, consolidando al Marciano Fest como una celebración única en su tipo.

El alcalde reiteró la invitación a la ciudadanía y visitantes para continuar participando en los eventos programados hasta el 29 de octubre, cuando se buscará romper un récord de concentración de personas disfrazadas de marcianos en la playa Miramar, “la playa de todos”.


