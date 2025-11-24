Cerrar X
Tamaulipas

Policía de Proximidad asegura droga durante patrullajes

Los sospechosos lograron internarse entre la maleza, pero en su huida dejaron tirados un bat de beisbol, una manopla metálica y una mochila. 

  • 24
  • Noviembre
    2025

Personal de la Policía de Proximidad Municipal de Matamoros aseguró diversos objetos y 171 sobres con hierba con características de la marihuana durante un recorrido de vigilancia en la colonia Roberto F. García, como parte de las acciones permanentes de supervisión que se realizan en la zona.

El aseguramiento ocurrió mientras los elementos realizaban patrullajes sobre la calle Rafael Solís, en la esquina con J.S. Elcano. En ese punto, dos hombres emprendieron la huida al notar la presencia de la unidad policial. Aunque lograron internarse entre la maleza y escapar, en su carrera dejaron abandonados un bat de beisbol, una manopla metálica y una mochila.

Al revisar la mochila, los agentes localizaron los 171 sobres plásticos que contenían la hierba. Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades municipales reiteraron que los recorridos de vigilancia se mantienen activos en colonias y espacios públicos con el fin de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos.


