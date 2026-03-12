Preparan toma de protesta del Consejo Ciudadano en Victoria

Con el firme propósito de formalizar la invitación al Gobernador Américo Villarreal Anaya para la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Consejo de Instituciones y Ciudadanos de Victoria, dirigentes e integrantes de diversas organizaciones se reunieron con el Subsecretario General de Gobierno, Tomás Gloria Requena.

Durante este encuentro, el abogado y líder social Juan Carlos Ruiz Delgado informó que se discutieron varios temas de interés general y se presentó el protocolo para el evento, programado para el próximo 27 de marzo en la capital del estado.

La reunión contó con la participación de destacadas figuras, entre ellas la ambientalista Teresa Baeza, de Tonantzin Tlalli; Ricardo Brusolo, del Colegio de Psicólogos; Jorge Adán Contreras, del Colegio de Ingenieros Agrónomos; Álvaro Moreno, representante de la Gran Fraternidad; y Clemencia Medellín, titular del Colegio de Notarios Públicos, entre otros.

Juan Carlos Ruiz Delgado destacó:

“Expusimos el objetivo de las organizaciones para que el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, considere a la sociedad civil en una política participativa y colaborativa, tal como lo ha enfatizado desde el inicio de su administración”.

Por su parte, el Subsecretario General de Gobierno, Tomás Gloria Requena, reafirmó el compromiso del secretario general, Héctor Joel Villegas González, y del Gobernador, de seguir colaborando con todas las organizaciones de la sociedad civil.

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