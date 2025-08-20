Presenta ASE 10 denuncias más en contra de funcionarios públicos

El titular de la Auditoria Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, confirmó que durante el presente año se han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y seis más ante el Tribunal de Justicia Administrativa, expedientes que se han logrado integrar de manera contundente y sin dar detalles, dijo que obedece a denuncias relacionadas con posibles quebrantos y faltas al erario por parte de funcionarios públicos, acciones que aseguró, llegarán hasta las últimas consecuencias.

“Claro que se contemplan multas, mismas que las debe de cubrir el servidor público con recursos propios, y no las y los alcaldes, por qué sería un grave error que intentaran pagar con los mismos recursos del ente público, porque ya estarían incurriendo en otra falta grave”, señaló.

Al dar inicio a las Jornadas de profesionalización municipal en materia de rendición de cuentas 2025, teniendo como sede las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria y en donde participan los municipios de Abasolo, Bustamante, Casas, Güemez, Hidalgo, Jaumave Jiménez, Llera, Marinero, Miquihuana, Padilla, Palmilla, San Carlos, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán, el Auditor Superior del Estado dijo que con estas acciones se busca que los ayuntamientos tengan un buen control interno para que los ciudadanos puedan percibir una mejor transparencia en la rendición de cuentas.

“Uno de los temas centrales de este ejercicio que estamos realizando, porque el tema del control interno es un requerimiento que la Auditoría Superior de la Federación realiza, por lo tanto, se habrá de mejorar en este apartado y se estará más presente, no solamente en lo que ellos informan en papel, sino que vamos a realizar auditorías físicas para corroborar si realmente lo hacen como está escrito en los oficios”, explicó.

Aseguró que la auditoría en esta administración tiene las puertas abiertas, porque no se busca amedrentar a nadie, sino por el contrario, institucionalmente los municipios son dueños de la información y pueden participar en las declaraciones y observaciones que se hacen, hay quienes permanecen al margen, pero hay otros que realmente están atendiendo su responsabilidad.

Dijo que la próxima semana el Congreso del Estado dará conocer un informe, pero adelantó que, dentro de los hallazgos de las cuentas públicas de la administración estatal anterior encabezada por el ex gobernador Francisco García Cabeza de vaca, se encontró un 90% en sentido negativo, incumplido en gran medida el principio de la ley de disciplina financiera.

“Este es el parteaguas porque aquí inicia toda la administración del recurso donde ellos tienen el compromiso de al menos 3 o 4 cosas, primero no ejercer algo que no tienen autorizado, no ejercer algo sobre lo que se les autorizó y de manera especial el capítulo de recursos humanos, que es un tema a nivel estatal, la importancia que representa que se respete lo que se les autoriza y que, en el transcurso del ejercicio, no haya incrementos en esas partidas, ahí están los primeros hallazgos”, señaló.

Dijo que en el mes de septiembre se completarán 62 audiencias en cuanto a alcaldes y servidores públicos, audiencias que tienen que ver con situaciones de multas, que cuentan con faltantes de información, mismas que no han presentado y se les ha requerido su presencia, ya han estado presentes la mayor parte de ellos, son 48 servidores públicos que se lleva hasta el momento y los 14 restantes harán lo propio en el mes de septiembre.

En lo que corresponde a las multas por falta de presentación de informes mensuales y trimestrales, ronda en los dos millones de pesos, principalmente por incumplimientos de alcaldesas y alcaldes que en realidad son sus equipos de trabajo quienes llegan a incumplir, por lo que lamentó que municipios pequeños o de menor población, que tienen poco recurso, sigan siendo multados por incurrir en diversas obligaciones.

