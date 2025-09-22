Cerrar X
Tamaulipas

Presentan en Reynosa 'La Gran Fiesta Mexicana 2025'

El espectáculo será encabezado por el cantante de música ranchera originario de Reynosa, Adán Pardo, quien estará acompañado por Cruz Infante Jr.

Este martes se llevará a cabo la presentación del evento La Gran Fiesta Mexicana 2025, un homenaje a Pedro Infante, Javier Solís y José Alfredo Jiménez.

La celebración dará inicio a las 8:00 de la noche en el salón de eventos Valenciana, ubicado en la colonia Ernesto Zedillo.

El espectáculo será encabezado por el cantante de música ranchera originario de Reynosa, Adán Pardo, quien estará acompañado por Cruz Infante Jr., nieto de Pedro Infante, así como por Margarito Alvarado, ambos reconocidos como destacados exponentes de la música de mariachi en el país.

En entrevista, Adán Pardo explicó que el concierto será un recorrido por los grandes clásicos de la música mexicana:

“Tus Infante va estar con nosotros, el maestro Margarito y un servidor. Durante 120 minutos es un concierto de El México de mis recuerdos, en donde vamos a recordar principalmente los temas clásicos y de antaño, un homenaje muy propio a don Pedro Infante, Javier Solís y a José Alfredo Jiménez”, comentó.

El cantante adelantó que, tras su participación en Reynosa, emprenderá un nuevo proyecto televisivo junto a un elenco de artistas locales:

“Después de esto, el día miércoles vamos a salir rumbo a la ciudad de Mexicali con una veintena de actores y actrices de aquí de Reynosa. Nos dirigimos a la ciudad de Mexicali en donde empezaremos el rodaje de una serie televisiva, basada en la novela del maestro chileno José Donoso, El lugar sin límites, donde la trama radica en que el papá y la hija profesan el mismo oficio y desean al mismo hombre, una historia bastante polémica pero estamos bien contentos”, señaló.

Con este evento, Reynosa será el punto de partida para un homenaje musical y un proyecto cultural que busca enaltecer la música y las tradiciones regionales.


