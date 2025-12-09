Presentan nueva denuncia contra Cabeza de Vaca por huachicoleo

En la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, diputado Humberto Prieto Herrera, ambos del partido de Morena, presentaron una nueva denuncia contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en el operativo de huachicoleo fiscal.

Al finalizar la entrega de la denuncia, los legisladores ofrecieron detalles sobre esta nueva acusación, en la que, acompañados de la maestra Lupita Gómez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, señalaron los presuntos vínculos del exmandatario tamaulipeco en la operación. Hicieron un llamado a la nueva fiscal de la República para que abra una investigación exhaustiva al respecto.

Gutiérrez Luna y Prieto Herrera coincidieron en que Cabeza de Vaca ha huido a Estados Unidos, desde donde busca defenderse y evadir la justicia.

Además, informaron que este mismo lunes 8 de diciembre acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar miles de firmas que respaldan todas las denuncias en contra de Francisco García Cabeza de Vaca.

Presentan firmas contra exgobernador

El diputado Sergio Gutiérrez Luna acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para expresar al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, el sentir de los tamaulipecos respecto al caso de Francisco García Cabeza de Vaca.

Durante el encuentro, Gutiérrez Luna entregó un total de más de 100 mil firmas recabadas por ciudadanos que exigen que se haga justicia y que no se repita la impunidad que, según señaló, otorgaba la anterior Suprema Corte.

El legislador destacó la importancia de que el máximo tribunal actúe con transparencia y firmeza para garantizar que se respeten la ley y los derechos de la población, enviando un mensaje claro contra la corrupción y la impunidad.

