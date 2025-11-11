Cerrar X
Tamaulipas

Primaria impulsa aprendizaje digital con juegos educativos

Estudiantes de la Primaria Juana de Asbaje y Ramírez refuerzan los conocimientos gracias a la implementación de la Plataforma Educativa 'Comunidad del Saber'

  • 11
  • Noviembre
    2025

Con diversas actividades lúdicas, los estudiantes de la Primaria Juana de Asbaje y Ramírez refuerzan los conocimientos adquiridos en el aula gracias a la implementación de la Plataforma Educativa “Comunidad del Saber”, impulsada por la Secretaría de Educación.

Esta herramienta proporciona Recursos Educativos Digitales Interactivos (REDI) en las materias de Español y Matemáticas, con el objetivo de aprovechar las tecnologías a favor del aprendizaje, informó Ileana Alonso, responsable del Aula de Medios.

“La que más nos interesa ahorita son los juegos educativos que los niños utilizan para reforzar lo que ven con la maestra; vienen aquí, juegan y es mejor su aprendizaje. También utilizamos la Comunidad del Saber y otros juegos educativos diseñados en el aula de medios”, explicó Alonso.

Entre los casos más destacados se encuentra el de Mariana, alumna de tercer grado con necesidades educativas especiales, quien participa activamente en clase y ha logrado integrarse plenamente con el apoyo de su maestra sombra, Katia Zúñiga, comisionada para acompañar a estudiantes con autismo, síndrome de Down o trastornos de socialización y conducta.

La maestra de grupo, Silvia Patricia García, señaló que el uso de herramientas digitales resulta clave para captar la atención de los alumnos.

“Ahora a los niños les interesa más la tecnología, por eso tener este acercamiento con una herramienta interactiva contribuye de manera significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Por su parte, la directora Martha Lucio Torres destacó que la escuela mantiene un compromiso permanente con la innovación educativa y adelantó que en 2026 se adquirirán más computadoras para fortalecer el trabajo en el aula de medios.

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Gabriela María Herrera García, celebró la iniciativa.

“Estamos muy contentos, porque el aula de medios permite que nuestros hijos refuercen lo que aprenden en clase mediante actividades atractivas y divertidas”.

La plataforma Comunidad del Saber se consolida así como una herramienta esencial para promover la creatividad, el pensamiento crítico y la vinculación entre el hogar y la escuela, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes en Tamaulipas.


