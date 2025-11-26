Productores mantienen bloqueos por tercer día

Los bloqueos de productores agrícolas en el norte de Tamaulipas cumplieron este miércoles su tercer día consecutivo, afectando seriamente la movilidad en distintos tramos carreteros de la frontera y generando preocupación por el impacto en el comercio internacional.

Uno de los puntos más críticos es el puente internacional de Nuevo Progreso, utilizado de forma constante para el traslado de granos hacia Estados Unidos. A esto se suma el cierre del puente internacional Reynosa-Pharr, por donde diariamente cruzan alimentos, mercancías y partes de ensamblaje que abastecen a la industria estadounidense.

La prolongación de los bloqueos ha encendido alertas sobre las consecuencias económicas para ambos lados de la frontera.

Ante este escenario, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, llamó al diálogo y se dijo dispuesto a buscar una solución conjunta con el sector agrícola.

Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa:

“Es un tema complejo, el sector comercial, el sector productivo son fuertemente afectados, no nada más en Reynosa, sino en muchas partes del país, y estamos en la mejor disposición siempre del diálogo.”

La crisis que enfrentan los agricultores del norte del estado está relacionada con la falta de apoyos económicos para sostener los cultivos de sorgo y maíz. La rentabilidad de estas siembras ha disminuido al punto de volver insostenible la actividad, según han señalado los propios productores.

Como alternativa, el municipio propone una reconversión agrícola que permita diversificar las siembras y abrir nuevas oportunidades de mercado. Entre las opciones planteadas se encuentra el cultivo de soya y agave, este último vinculado a un proyecto para impulsar la denominación de origen del mezcal en la región.

Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa:

“Aquí en el municipio, lo que estamos haciendo con una proyección de mediano o largo plazo es diversificar el tipo de cultivo que tenemos en la zona. Estamos sacando la denominación de origen del mezcal para que el agave también sea un activo para el municipio; que en un futuro podamos darle un valor agregado creando mezcal y, más adelante, tequila desde la frontera tamaulipeca. Aunado a eso, estamos buscando que se siembre un poco más de soya, haciendo convenios con las compañías más grandes a nivel nacional que procesan la soya para que puedan producirla en esta zona.”

Hasta ahora, ninguna empresa ni organismo de transporte de carga ha fijado postura sobre las afectaciones derivadas de los bloqueos. Sin embargo, el alcalde adelantó que en breve sostendrá conversaciones con sus homólogos de Texas, donde numerosas familias dependen del flujo comercial que pasa por los cruces fronterizos de Reynosa.

Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa:

“Hemos hablado con ellos, pero ahorita los afectados no nada más están en el Valle de Texas. Lo que pasa por Reynosa —acuérdense que Reynosa es el puente por donde pasan más perecederos a nivel nacional— incluye tomate, cebolla, aguacate, mango y muchos otros productos que van a diferentes partes de Estados Unidos. Cuando cortas esa circulación, este flujo vehicular, estás afectando comercialmente también a toda esa población de Estados Unidos que vive de la agricultura mexicana.”

Los productores mantienen su postura en espera de una respuesta del Gobierno federal, mientras los bloqueos continúan generando pérdidas económicas y tensiones en la región fronteriza.

