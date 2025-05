Provoca fuga de gas en ducto de Pemex explosión en Reynosa

Un fuerte estallido alarmó la mañana de este miércoles a trabajadores de Pemex y habitantes de comunidades cercanas al kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey, tras registrarse una fuga de gas en un ducto de 24 pulgadas operado por Cenagas, dentro del área del Complejo Procesador de Gas Burgos.

El estruendo, que se escuchó y sintió a varios kilómetros a la redonda, activó de inmediato los protocolos de emergencia. Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil, cuerpos de rescate y personal especializado de contraincendios, quienes confirmaron que, a pesar del impacto sonoro, no se registraron flamas ni personas lesionadas.

El coordinador de Protección Civil en Reynosa, Javier Lam Cantú, explicó que el incidente se originó a raíz de un evento en una subestación de la empresa Sempra, lo que provocó una sobrepresión en el gasoducto.

“Es un área del complejo de Burgos donde se encuentra un gasoducto de 24 pulgadas operado por Cenagas. En el parte de novedades se menciona que se detonó una subestación de la empresa Sempra, llamada Los Indios, lo cual generó un represionamiento en el gasoducto”, detalló.

Ante esta situación, el personal técnico activó la válvula de seguridad para liberar la presión del ducto.

“El personal de contraincendios activó lo que es la válvula de seguridad para poder desfogar y despresurizar este gasoducto. No hubo fuego, afortunadamente no hubo lesionados, no hubo una afectación mayor y lo que sí es que hubo mucha movilización por parte de diferentes dependencias”, agregó Lam Cantú.

Durante varias horas posteriores al incidente, se reportó un ligero olor a gas en el ambiente, lo que mantuvo en estado de alerta tanto a las autoridades como a los habitantes de los alrededores.

Como medida preventiva, la circulación en la carretera Reynosa-Monterrey fue parcialmente cerrada para evitar cualquier riesgo a los automovilistas.

Protección Civil informó que, por el momento, no existen riesgos para la población. No obstante, el monitoreo en la zona continúa de forma permanente para garantizar la seguridad en las inmediaciones del complejo gasífero.

