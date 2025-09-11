Cerrar X
Tamaulipas

Realizan asamblea informativa de la Beca “Rita Cetina”

La cobertura y permanencia escolar son dos indicadores de que los beneficios otorgados a los estudiantes de Tamaulipas han aumentado

  • 11
  • Septiembre
    2025

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García presidió la Asamblea Informativa realizada en la Secundaria N.° 2 “Rafael Ramírez” de Ciudad Victoria y en donde participaron estudiantes, docentes y padres de familia. 

Como resultado de la entrega de la Beca “Rita Cetina” para las y los estudiantes de secundaria, la cobertura y la permanencia escolar son dos indicadores que han aumentado en Tamaulipas. 

Durante el evento se expuso todo lo referente a este apoyo federal realizada que contribuye a la permanencia de los estudiantes en el servicio educativo, en este caso del nivel secundaria.  

“Esto ha hecho que tengamos más niños y niñas en primaria, pero sobre todo más jóvenes, adolescentes de secundaria y de prepa. Desde que empezó la Rita Cetina se ha notado mucho”, dijo el secretario de Educación. 

En la actualidad todos los estudiantes de educación básica cuentan con esta beca, misma que tiene como único objetivo, que la falta de recursos económicos ya no sea motivo para abandonar su educación.

“Porque lo que hoy se está haciendo aquí no tiene precedentes. Es de un gobierno humanista, es la visión que necesitamos como política pública, para que la educación no sea una mercancía, sino que realmente, como dice la Constitución, se convierta en un derecho”, dijo Valdez García.


