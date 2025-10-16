Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_75_f172c8d4f2
Tamaulipas

Realizan estancia alumnos de Universidad Politécnica en Colombia

Al menos dos estudiantes fueron seleccionadas por el programa de experiencias con el fin de contar con un perfil competitivo en el mercado laboral

  • 16
  • Octubre
    2025

Siguiendo las políticas educativas del gobierno de Tamaulipas, en el sentido de lograr la internacionalización de la educación superior en la entidad, las estudiantes Gissely Honorato Arratia y Dariana Isabella Tejada Pérez, del noveno cuatrimestre de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), viajaron a Colombia para realizar una estancia académica internacional en la Universidad Simón Bolívar, informó Luis Felipe Castillo Cortés. 

El rector del plantel informó que, gracias a la Beca Alianza del Pacífico, ambas universitarias de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Manufactura representan a la institución durante el actual periodo académico. 

Cabe señalar que las alumnas fueron seleccionadas como beneficiarias de este programa internacional que fomenta la cooperación y el intercambio entre México, Colombia, Chile y Perú, incursionando al programa de experiencias académicas internacionales.

Otro de los objetivos es brindar espacios que impulsen la internacionalización, asegurando que sus egresados cuenten con un perfil competitivo acorde al mercado laboral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2025_10_14_134655_47223bd9e5
Samuel García inaugura Mundialito Escolar 2025 en Guadalupe
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T161748_871_cc1c6e8a8f
Afectan despidos al sector educativo de Estados Unidos
AP_25285726016116_2d5828908f
California amplía las protecciones de privacidad para inmigrantes
publicidad

Últimas Noticias

refrescos_sheinbaum_2a813508b1
Defiende Sheinbaum alza del IEPS a refrescos; busca salud pública
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T102112_091_e52d363b50
Cuestionan recortes de recursos en temas sensibles
samuel_helicoptero_7e0a07c8e2
Envían segundo vuelo del Black Hawk con ayuda a Veracruz
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×