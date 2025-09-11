Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_18_55_PM_6d66e7cc74
Tamaulipas

Realizan Foro de Facilitación Aduanera en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo representa el 47% de la recaudación a nivel nacional, mientras que Colombia recauda el 7% y en segundo lugar está Ciudad Juárez con el 14%

  • 11
  • Septiembre
    2025

El Puente Internacional “Solidaridad” de Colombia, Nuevo León, subió de cuarto lugar al tercero en cantidad de operaciones de comercio exterior en México.

Mientras tanto, el Puente Internacional del Comercio Mundial registró una baja en operaciones de exportación de aproximadamente 18,000 operaciones en lo que va de este año 2025.

Estos datos se dieron a conocer en el Foro de Facilitación Aduanera que encabezó el nuevo administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, el teniente coronel Eric Omar Salinas Flores, y en la que participaron líderes empresariales, como el presidente del Consejo de Instituciones, Francisco Mejía Barrientos.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 5.18.56 PM.jpeg

En entrevista, se dijo preocupado por la disminución, aunque Nuevo Laredo conserva su liderazgo en comercio internacional, principalmente porque si bien bajó el movimiento, subió el ingreso económico.

Nuevo Laredo representa el 47% de la recaudación a nivel nacional, mientras que Colombia recauda el 7% y en segundo lugar está Ciudad Juárez con el 14%.

“Bajó en las operaciones, pero en cuanto a economía sí subió, sí hubo más ingresos en este año en un comparativo con el 2024, pero bajó la cantidad de operaciones y eso sí está afectando al transporte”, aseveró.

“Tenemos que ser más eficientes y ver en qué nos estamos atorando, ver el número de carriles, ver qué está pasando al momento del cruce, de qué manera podemos optimizar los tiempos para efecto de que haya mayor cantidad de cruces”.

De acuerdo con el presidente del Consejo de Instituciones, el nuevo administrador de la Aduana muestra mayor apertura que su antecesor con la sociedad civil, por lo que espera que esto ayude a mejorar el rendimiento del Puente Tres.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 5.18.55 PM.jpeg

“Justamente con la apertura que tuvo el teniente coronel ayer con nosotros, es interesante porque va a tener un acercamiento más con la sociedad civil organizada, va a acudir a varios lugares que lo invitaron.

“La idea es que él genere procesos de retroalimentación para que la sociedad, los empresarios y la comunidad conozcan de los trabajos que se está haciendo la Aduana, pero viene encaminado a ser más eficiente la aduana de Nuevo Laredo”, declaró Mejía Barrientos.

En el foro no se dieron a conocer cifras de qué porcentaje bajaron las operaciones, aclaró, pero tiene programada una reunión con el administrador de la Aduana para que ofrezca detalles al respecto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_12_at_5_35_07_PM_69c3ac1019
Reportan un posible menor atrapado tras incendio en Santiago
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_00_40_PM_1_fdcecac748
Cierran retorno por daños tras incendio en Anillo Periférico
20250912_05_gobernador_entregaremodelacion_bibliotecacentral_02_574ad1892f
Reinauguran la Biblioteca Central del Estado tras remodelación
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_6_37_13_PM_2_e631bd37b7
Conmemoran el Día de la Terapia Asistida con Animales
AP_25255822195981_2dfb3433e4
Estos son los nominados para entrar al Salón de la Fama de la NFL
AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×