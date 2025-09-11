Realizan Foro de Facilitación Aduanera en Nuevo Laredo

El Puente Internacional “Solidaridad” de Colombia, Nuevo León, subió de cuarto lugar al tercero en cantidad de operaciones de comercio exterior en México.

Mientras tanto, el Puente Internacional del Comercio Mundial registró una baja en operaciones de exportación de aproximadamente 18,000 operaciones en lo que va de este año 2025.

Estos datos se dieron a conocer en el Foro de Facilitación Aduanera que encabezó el nuevo administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, el teniente coronel Eric Omar Salinas Flores, y en la que participaron líderes empresariales, como el presidente del Consejo de Instituciones, Francisco Mejía Barrientos.

En entrevista, se dijo preocupado por la disminución, aunque Nuevo Laredo conserva su liderazgo en comercio internacional, principalmente porque si bien bajó el movimiento, subió el ingreso económico.

Nuevo Laredo representa el 47% de la recaudación a nivel nacional, mientras que Colombia recauda el 7% y en segundo lugar está Ciudad Juárez con el 14%.

“Bajó en las operaciones, pero en cuanto a economía sí subió, sí hubo más ingresos en este año en un comparativo con el 2024, pero bajó la cantidad de operaciones y eso sí está afectando al transporte”, aseveró. “Tenemos que ser más eficientes y ver en qué nos estamos atorando, ver el número de carriles, ver qué está pasando al momento del cruce, de qué manera podemos optimizar los tiempos para efecto de que haya mayor cantidad de cruces”.

De acuerdo con el presidente del Consejo de Instituciones, el nuevo administrador de la Aduana muestra mayor apertura que su antecesor con la sociedad civil, por lo que espera que esto ayude a mejorar el rendimiento del Puente Tres.

“Justamente con la apertura que tuvo el teniente coronel ayer con nosotros, es interesante porque va a tener un acercamiento más con la sociedad civil organizada, va a acudir a varios lugares que lo invitaron. “La idea es que él genere procesos de retroalimentación para que la sociedad, los empresarios y la comunidad conozcan de los trabajos que se está haciendo la Aduana, pero viene encaminado a ser más eficiente la aduana de Nuevo Laredo”, declaró Mejía Barrientos.

En el foro no se dieron a conocer cifras de qué porcentaje bajaron las operaciones, aclaró, pero tiene programada una reunión con el administrador de la Aduana para que ofrezca detalles al respecto.

Comentarios