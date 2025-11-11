Realizan jornada especial de reclutamiento en Tamaulipas

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Carolina Iveth Martínez Molano informó que se puso en marcha de la jornada especial de reclutamiento realizada este martes, donde buscadores de empleo acudieron para aprovechar las vacantes ofertadas como parte de las acciones de vinculación laboral impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Martínez Molano, supervisó el desarrollo de la jornada, dialogando con los asistentes y reafirmando el compromiso de la dependencia por acercar oportunidades reales a las y los tamaulipecos.

Cabe señalar que, en esta estrategia, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, ha instruido fortalecer los mecanismos de vinculación para que el sector productivo y la población encuentren canales más eficientes de interacción laboral.

Este miércoles concluirá la etapa de reclutamiento y una vez que los candidatos sean seleccionados, iniciarán un curso de certificación de 50 horas en la capital del estado, para posteriormente concluir en Tampico, con el simulador virtual que se tiene en el Conalep.

