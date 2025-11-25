Cerrar X
Tamaulipas

Realizan operativos en tiendas de productos chinos en Reynosa;

Comercio Exterior realiza operativos en tiendas chinas en Reynosa por la falta de claridad en la importación y distribución de mercancía.

La Secretaría de Comercio Exterior mantiene activos una serie de operativos en tiendas de productos de origen chino instaladas en distintos puntos de Reynosa, ante el crecimiento acelerado de este tipo de establecimientos y la falta de claridad sobre la forma en que la mercancía está ingresando y siendo distribuida en la ciudad.

Durante los últimos días, personal de Comercio Exterior ha ejecutado inspecciones en negocios ubicados tanto en zonas comerciales como en colonias populares, revisando documentación, procedencia de los artículos y el cumplimiento de normativas para su internación al país. Las autoridades buscan determinar si los productos cumplen los requisitos de importación y si su venta se realiza bajo los esquemas legales correspondientes.

Hasta el momento, la Secretaría de Economía no ha emitido un posicionamiento oficial sobre estos operativos, lo que ha generado inquietud entre comerciantes locales que desconocen el alcance de las revisiones y las posibles consecuencias para el sector.

De acuerdo con fuentes oficiales, la Guardia Estatal está brindando apoyo logístico y de seguridad para resguardar los perímetros durante las inspecciones, con el fin de evitar incidentes y garantizar el desarrollo de los procedimientos.

El número de tiendas de origen asiático ha incrementado notablemente en los últimos meses en Reynosa, ofreciendo desde artículos electrónicos y herramientas hasta ropa, juguetes y utensilios domésticos. Su rápida expansión y los bajos precios a los que venden han despertado preocupación entre comerciantes establecidos y autoridades federales, quienes buscan verificar que cumplan con las normas fiscales, aduaneras y sanitarias.

Las inspecciones continuarán en los próximos días en diferentes sectores de la ciudad, en espera de que la Secretaría de Economía aclare el objetivo y los resultados preliminares de estas acciones.


