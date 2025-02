Realizan segunda manifestación en hospital regional de Victoria

Un nueva manifestación se llevó a cabo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria que depende de la federación.

Estas acciones se realizaron de manera simultánea en los siete hospitales del país con estas características y que dependen directamente de la Jefatura de Centros Médicos Nacionales y Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Ciudad de México.

“No solo nos están afectando a nosotros como trabajadores, están afectando a niños que tienen problemas del corazón y que están esperando para ser operados y no podemos hacerlo en este momento porque no contamos con las herramientas de trabajo, exigimos al gobierno federal que nos ponga atención”, expresó el pediatra, Dante Fuentes.

Los manifestantes aseguraron que enfrentan la peor crisis ante falta de insumos, no hay ventiladores mecánicos, tampoco se ha realizado la revisión de equipos y tampoco se ha realizado el pago por riesgo laboral, entre otros beneficios económicos para el personal.

“Esta problemática no es propia de este hospital, sino a nivel nacional, los siete hospitales de especialidades están manifestándose en este momento con la toma de instalaciones también, con las mismas necesidades y carencias”, dijo el secretario general de la Sección 102 del Sindicato de Salud, Carlos Contreras Izaguirre.

Actualmente no se cuenta con ventiladores mecánicos, están sin medicamentos en ambos turnos, no se cuenta con material de curación, faltan antibióticos, alcohol, sonda para alimentación y sonda para drenaje, jeringas y tela adhesiva, entre otros.

El jefe de rehabilitación, Francisco Rocha, lamentó la situación que según ellos enfrentan luego de que IMSS Bienestar absorbió los hospitales.

“También nosotros queremos trabajar y queremos poder brindar a la población recursos de calidad, mismos que no hemos tenido no de ahora de mucho tiempo atrás, pero que repito en este momento se han incrementado muchísimo las carencias”, refirió.

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, dijeron, no es ajena a la problemática y exigen al gobierno de la república administrar los insumos suficientes.

“Como si eso no fuera suficiente que el equipo biomédico no está en función al 100%, no contamos también con todos los medicamentos que se requieren.

“Ahorita está detenida la cirugía cardiaca infantil porque no cuento con medicamentos importantes para favorecer el funcionamiento cardiaco una vez operados esos pacientes que pasan bajo mi cuidado del área de terapia intensiva pediátrica”, dijo el especialista.

