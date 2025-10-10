Cerrar X
cascadas_juan_capitan_926f30a032
Tamaulipas

Reaparecen las cascadas de Juan Capitán, tras lluvias recientes

Estas cascadas naturales, ubicadas a unos 11 kilómetros al sur de Ciudad Victoria, son un atractivo turístico popular en la zona

  • 10
  • Octubre
    2025

Las cascadas de Juan Capitán, ubicadas en el Ejido La Boca de Juan Capitán, a unos 11 kilómetros al sur de Ciudad Victoria, Tamaulipas, han reaparecido debido a las recientes lluvias en la región. 

Estas cascadas naturales son un atractivo turístico popular en la zona, especialmente durante la temporada de lluvias debido a los escurrimientos de la Sierra Madre Oriental. 

El acceso a las cascadas se encuentra a unos 15 minutos del centro de Ciudad Victoria, lo que las hace un destino ideal para una escapada de fin de semana.

cascadas-juan-capitan2.jpeg

Reaparición reciente

Las cascadas reaparecieron recientemente en junio de este año, después de un período de sequía, gracias a las lluvias registradas en la entidad.

En el 2024 también se registró este espectáculo natural, pero previamente hubo un largo periodo de años sin presentarse. 

La creciente del agua ha generado un espectáculo natural impresionante, atrayendo a familias y turistas a la zona, muchos de ellos con falta de cultura ambiental quienes dejan la basura y botellas de vidrio, aunque por fortuna son solo unos cuantos. 

Peligros potenciales

Es importante tener precaución al visitar las cascadas porque las piedras suelen ser resbaladizas, especialmente para niños y adultos mayores, ya que el agua puede ser peligrosa.

Se recomienda evitar acercarse demasiado al borde de las cascadas y no permitir que los niños se acerquen sin supervisión.

Además, es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades locales y respetar las normas de seguridad para evitar accidentes.

Actividades y acceso

Las cascadas de Juan Capitán ofrecen oportunidades para actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y camping

cascadas-juan-capitan1.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T141830_444_0b52b1bba2
Llegará Rodeo Saltillo del 17 al 19 de octubre con música y rodeo
Whats_App_Image_2025_10_09_at_9_39_49_PM_13dc07f1df
Estrena El Obispado nueva cara: restauran histórica fachada
ab44d761_2773_458c_b232_3162d598d628_8bd506bf22
Nuevo León impulsa conectividad con nueva ruta a Bogotá
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T102359_023_8b801d4f11
Realizan foro técnico sobre calidad del agua y suelo en Río Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T101746_252_afced4c1ff
Capacitan fisioterapeutas de centros y unidades de rehabilitación
EH_FOTO_VERTICAL_73_759086f955
Brownsville se prepara para el 11º vuelo de prueba de SpaceX
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×