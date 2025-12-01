Cerrar X
Tamaulipas

Recibe Tamaulipas US$1,155 millones en inversión extranjera

La Secretaría de Economía atribuye el crecimiento al clima de confianza y estabilidad impulsado por el gobernador Américo Villarreal

Tamaulipas alcanzó $1,155 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) durante los primeros nueve meses de 2025, consolidándose como uno de los estados más atractivos y competitivos para el capital global, informó la Secretaría de Economía estatal.

El tercer trimestre aportó $465.8 millones de dólares, un aumento de 148.5 millones respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras federales.

Desde Nuevo Laredo, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este crecimiento responde a un entorno de certeza y confianza que ha impulsado la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, y al dinamismo con el que empresas nacionales y extranjeras han ampliado operaciones o iniciado nuevos proyectos.

“Este crecimiento confirma la confianza de la inversión global en Tamaulipas. Refleja el clima de estabilidad y acompañamiento promovido por el gobernador y el compromiso de las empresas por seguir apostando por nuestro estado”, afirmó Cantú Deándar tras participar en el arranque del Operativo Especial Héroes Paisanos Invierno 2025.

La funcionaria subrayó que los resultados derivan de una estrategia económica integral cimentada en la fortaleza logística del estado, su infraestructura estratégica, su liderazgo exportador y el talento altamente competitivo de su capital humano.

Agregó que Tamaulipas ofrece ventajas que combinan conectividad, ubicación fronteriza privilegiada y una política económica humanista orientada al desarrollo regional.

Los flujos correspondientes al tercer trimestre reflejan avances en sectores clave como manufactura, energía, automotriz, eléctrico-electrónico y servicios especializados, industrias que sostienen la competitividad estatal y nacional.

La diversificación también ha permitido fortalecer cadenas productivas y atraer proyectos de alto valor agregado.

Finalmente, Cantú Deándar aseguró que el Gobierno del Estado seguirá trabajando con empresas globales, organismos empresariales, municipios y autoridades federales para consolidar un entorno que genere más empleo, innovación y crecimiento en todas las regiones de Tamaulipas.


