Reconoce Migración alertas de viaje a Tamaulipas

"Ha disminuido un 80%, la verdad es que los migratorios al día de hoy son extremadamente bajos, afortunadamente. Toda cita de CBP One es aceptada en los Estados Unidos y, posteriormente, ellos hacen su evaluación, y si aplican o no, son retornados a su país por parte del gobierno de los Estados Unidos. A México no regresa ninguna persona que haya entrado por CBP One".