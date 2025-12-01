Cerrar X
Tamaulipas

Refuerza Guardia Estatal Operativo Carretera Segura en Tamaulipas

La Guardia Estatal de Apoyo Carretero intensifica la vigilancia en los principales accesos carreteros del estado como parte del Operativo Carretera Segura

  • 01
  • Diciembre
    2025

La Guardia Estatal de Apoyo Carretero intensifica la vigilancia en los principales accesos carreteros del estado como parte del Operativo Carretera Segura, “Invierno Seguro 2025” y “Héroes Paisanos”. 

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que el objetivo es garantizar la seguridad de los viajeros que ingresan al país durante la temporada decembrina.

“Que tengan confianza los paisanos, porque los están cuidando en las carreteras de Tamaulipas donde hay constantes recorridos”, enfatizó. 

En entrevista en el Congreso del Estado, previo a la entrega de la medalla al mérito Luis García de Arellano a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el titular de la SSPT dijo que se auxilia a las caravanas de paisanos por cordilleras, a través de las estaciones seguras que se tienen instaladas en todo el estado. 

Acciones en Nuevo Laredo y Reynosa

En Nuevo Laredo, los elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero reforzaron los recorridos de supervisión en la Carretera Federal 85, especialmente en el kilómetro 175 —límite con Nuevo León— y en la plaza de cobro ubicada más adelante. 

En este punto, se brinda orientación directa a los paisanos y se difunden los números de emergencia 911 y 089 para denuncias anónimas.

En Reynosa, la corporación mantiene presencia permanente sobre la Carretera Federal 40, particularmente en el kilómetro 30 del tramo General Bravo-Reynosa, considerado uno de los más transitados por connacionales que retornan desde Estados Unidos. 

Las unidades realizan recorridos constantes para prevenir incidentes y asaltos.

Estaciones Seguras: Un Refugio para los Viajeros

Las Estaciones Seguras instaladas en la ruta proporcionan información, apoyo y atención a los conductores, reforzando así la seguridad en uno de los corredores carreteros más importantes de Tamaulipas. 

Estas estaciones son un refugio para los viajeros, donde pueden encontrar ayuda y orientación en caso de emergencia.

Un Compromiso con la Seguridad

La Guardia Estatal de Apoyo Carretero se compromete a garantizar la seguridad de los viajeros y a proporcionar un entorno seguro para que los paisanos puedan regresar a sus hogares sin contratiempos.


