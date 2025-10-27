Cerrar X
Tamaulipas

Refuerza Tamaulipas protección ambiental con alianzas globales

Tamaulipas avanza en la creación de un modelo estatal para la generación de bonos de carbono y la conservación de ecosistemas, mediante acuerdos con organismos

El gobierno de Tamaulipas avanza en la conformación de un modelo estatal para la generación de bonos de carbono y la conservación de ecosistemas, mediante acuerdos con organismos internacionales, instituciones académicas y empresas del sector energético.

Durante una reunión en Houston, Texas, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karina Lizeth Saldívar Lartigue, presentó los avances de la Estrategia para la Generación de Bonos de Carbono de Alta Integridad, proyecto en el que colaboran Earth Carbon, BCarbon y la Universidad Rice, con la posible incorporación de Woodside Energy.

Según explicó la funcionaria, el objetivo es establecer una plataforma que combine ciencia, inversión privada y participación social para impulsar proyectos de conservación y restauración ambiental en zonas estratégicas como la Laguna Madre y la Reserva de la Biosfera El Cielo, consideradas entre las principales áreas naturales de Tamaulipas.

“Estamos articulando un esfuerzo de colaboración con aliados internacionales para desarrollar un modelo basado en ciencia y responsabilidad ambiental”, señaló Saldívar Lartigue durante el encuentro.

El interés de Woodside Energy, empresa australiana enfocada en energía sostenible, se centra en participar en proyectos de compensación de emisiones y protección de ecosistemas costeros en el estado.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este tipo de alianzas posicionan a Tamaulipas como un referente nacional en materia de desarrollo sustentable y manejo responsable del territorio, en línea con las metas nacionales de cero emisiones netas 2030-2050.

El proyecto contempla integrar soluciones naturales y tecnológicas de captura y almacenamiento de carbono (CCS) con la colaboración de Earth Carbon, BCarbon, Earth Optics, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Centro SSPEED de la Universidad Rice.

En la reunión participaron Marcela Ronquillo, CEO de Earth Carbon; Jim Blackburn y Eric Unverzagt, fundadores de BCarbon; Christopher Ordóñez, director del SSPEED Center; David Lerma, representante federal de la Conanp; y directivos de Woodside Energy.

El plan conjunto busca definir un marco de cooperación científica, mecanismos de inversión y esquemas de impacto comunitario que sirvan como base para un proyecto piloto de largo plazo en Tamaulipas orientado a la protección y uso sostenible de los recursos naturales.


