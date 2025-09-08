Cerrar X
Tamaulipas

Refuerzan atención en Bancos del Bienestar para adultos mayores

Lucila Calvillo informó que se ha solicitado el apoyo de Seguridad Pública y personal de salud para reforzar la atención en los Bancos del Bienestar

  • 08
  • Septiembre
    2025

La delegada de Programas de Bienestar en la zona norte, Lucila Calvillo, informó que se ha solicitado el apoyo de Seguridad Pública, Protección Civil y personal de salud para reforzar la atención en los Bancos del Bienestar durante los días de pago de pensiones a adultos mayores.

Calvillo explicó que la presencia de elementos de Protección Civil permitirá atender de inmediato cualquier contingencia, mientras que una enfermera o un médico del Bienestar estará disponible para brindar asistencia a los beneficiarios que puedan sentirse mal durante su estancia en las sucursales.

“Ya pedimos apoyo a Protección Civil para que nos estén acompañando, igual también vamos a tener una enfermera del Bienestar o un médico acompañándonos para cualquier situación que ellos presenten o se sientan mal, ahí les vamos a dar la atención”, señaló la delegada.

La funcionaria destacó que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el bienestar de las personas adultas mayores, quienes en gran número acuden a los bancos para recibir este apoyo federal.


