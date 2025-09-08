Refuerzan atención en Bancos del Bienestar para adultos mayores

La delegada de Programas de Bienestar en la zona norte, Lucila Calvillo, informó que se ha solicitado el apoyo de Seguridad Pública, Protección Civil y personal de salud para reforzar la atención en los Bancos del Bienestar durante los días de pago de pensiones a adultos mayores.

Calvillo explicó que la presencia de elementos de Protección Civil permitirá atender de inmediato cualquier contingencia, mientras que una enfermera o un médico del Bienestar estará disponible para brindar asistencia a los beneficiarios que puedan sentirse mal durante su estancia en las sucursales.

“Ya pedimos apoyo a Protección Civil para que nos estén acompañando, igual también vamos a tener una enfermera del Bienestar o un médico acompañándonos para cualquier situación que ellos presenten o se sientan mal, ahí les vamos a dar la atención”, señaló la delegada.

La funcionaria destacó que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el bienestar de las personas adultas mayores, quienes en gran número acuden a los bancos para recibir este apoyo federal.

