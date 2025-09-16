Refuerzan operativos de bombeo y limpieza en Ciudad Madero

Ante las recientes lluvias que han provocado acumulación de agua en distintas arterias, el municipio intensificó los trabajos de bombeo y desazolve en los sectores más afectados, principalmente en las zonas bajas de la ciudad.

Las cuadrillas de Servicios Públicos se concentran en la colonia Hipódromo, donde tres bombas de achique trabajan de manera permanente para desalojar el exceso de agua; de igual manera, se vigila de cerca el comportamiento de la laguna Nuevo Amanecer, la cual se encuentra a su máxima capacidad pero con desfogue controlado.

Entre las vialidades más afectadas se encuentran la avenida Álvaro Obregón, la calle Cuarta y la calle Sarabia, que en cada lluvia registran serios encharcamientos.

Autoridades reconocen que la acumulación de basura en drenes y canales ha complicado la salida natural del agua, por lo que se redoblaron las labores de limpieza.

Ricardo Aguirre, director de Protección Civil en Ciudad Madero, explicó que se han mantenido en marcha los operativos de respuesta inmediata, tanto con bombas móviles como con personal en campo, a fin de reducir riesgos para la población y evitar daños mayores a viviendas y negocios.

Asimismo, se informó que existe coordinación con el municipio de Altamira, ya que el sistema lagunario que conecta a ambas ciudades requiere acciones conjuntas para prevenir desbordamientos; "Los monitoreos continuarán de forma permanente ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en la región", concluyó.

