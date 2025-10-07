Cerrar X
Tamaulipas

Registro abierto para mastografías gratuitas en Nuevo Laredo

Mujeres de 40 a 70 años pueden registrarse para la campaña gratuita de mastografías del 13 de octubre al 8 de noviembre en Cruz Roja Nuevo Laredo

Este miércoles ocho de octubre iniciará el registro de mujeres que quieran practicarse la mastografía de manera gratuita, mediante una campaña por el mes de la lucha contra el cáncer de mama.

La Cruz Roja Nuevo Laredo en coordinación con el Club de Leones Centenario, llevarán a cabo la campaña del 13 de octubre al ocho de noviembre, para mujeres de 40 a 70 años de edad que se registren oportunamente del ocho al 12 de octubre.

El director médico de la Cruz Roja, Emmanuel Delgado Rodríguez, invitó a las neolaredenses a aprovechar estos exámenes que permitirán detectar a tiempo si tienen cáncer, para iniciar el tratamiento rápidamente.

“Hacemos una atenta invitación para nuestra próxima campaña del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, es una campaña dirigida principalmente a mujeres de entre 40 a 70 años, es una campaña de mastografías completamente gratuita.

“Vamos a iniciar la próxima semana, lo que es el día 13 de octubre y culminamos el día ocho de noviembre. Vamos a tener dos horarios, en el turno matutino y en el turno vespertino”, precisó.

La finalidad es que quienes trabajen en la mañana, puedan acudir a los exámenes en la tarde, y viceversa. También se dará servicio los sábados.

La meta es lograr más de 288 mastografías durante 1 mes, y superar la cantidad de beneficiadas que se registró en la campaña pasada, de poco más de 200 mujeres.

“Esperemos superar esta meta, año tras año estamos superando los números. Principalmente es buscar cualquier alteración que pudiera existir en las mujeres de esas edades”, declaró el médico.

Para registrarse en la campaña pueden llamar al teléfono 867 157-7050, de las 9:00 a las 18:00 horas. Al hacerlo, les dirán el día y la hora exacta en que deben de presentarse a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde se hará la mastografía.

Aunque el requisito es tener mínimo 40 años, si tiene 38 o 39, pero con antecedentes de cáncer en la familia, se les practicará el examen.

“De preferencia no deben ir menstruando durante ese día. La higiene que tienen que llevar, se les va a especificar durante el registro, se le va a explicar que tiene que ir aseada, no usar gel, no usar desodorante, no usar talco, nada que pueda estropear la mastografía”, detalló el director.


