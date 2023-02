Reporta INE 85.07% de casillas instaladas en su último corte

Según detalló el presidente del INE en Tamaulipas, hasta el momento solo se han registrado cuatro incidentes no graves en las 4 mil 777 casillas instaladas.

El presidente del Instituto electoral en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot informó en su último reporte a medios de comunicación que se tiene un avance del 85% de casillas aperturadas en el estado, es decir 4 mil 34 casillas del total.

Sin embargo, explicó que esto no quiere decir que el resto estén cerradas, si no que no todos los funcionarios de casilla han informado al respecto.

“Tenemos retraso en algunos reportes y en algunas casillas debido a que no llegaron completos los funcionarios y estaban batallando un poco para integrar la casilla con gente de la fila, pero probablemente en unos minutos más tengamos un avance mayor”, detalló.





En torno a los incidentes, hasta este momento en las 4 mil 777 casillas instaladas en Tamaulipas para esta elección extraordinaria de senador de la República dijo que solo se reportan 4 y no son de mayor gravedad.

“Ha habido incidentes mininos, hubo retraso en la casilla 901 en nuevo Laredo por un tema ahí con la instalación, integración, tenemos varias casillas reportadas que tenían al principio solo un funcionario que había llegado estaban esperando a los demás o invitando a la gente de la fila, tenemos un incidente de una persona que voto sin estar en la lista nominal en una casilla”, dijo.





En cuanto a la participación ciudadana que de manera general se reporta baja en estos momentos en Tamaulipas, dijo que se espera que en las próximas horas pueda incrementar un poco.