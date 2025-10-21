Cerrar X
Tamaulipas

Reportan fuga de drenaje en la clínica del IMSS en Cd. Victoria

La fuga de drenaje no solo es un problema de infraestructura, sino que también representa un riesgo para la salud pública

La clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la zona conocida como La Loma en Ciudad Victoria, Tamaulipas, enfrenta un grave problema de salud pública debido a una fuga de drenaje que lleva más de tres semanas sin ser atendida. 

A pesar de que el objetivo central del IMSS es cuidar la salud de los derechohabientes y la sociedad, esta situación está poniendo en riesgo la salud de los pacientes, el personal médico y ahora a quienes descienden del centro universitario de la UAT porque las aguas ya cruzan la avenida del Estudiante. 

La fuga de drenaje no solo es un problema de infraestructura, sino que también representa un riesgo para la salud pública, ya que los desechos pueden ser sanitarios y quirúrgicos, lo que complica aún más la contaminación del lugar. 

Según el artículo 51 de la Ley del Seguro Social, el IMSS tiene la obligación de garantizar la sanidad y la sanitización de las áreas de atención médica.

Este Hospital de Zona y Medicina Familiar Número 1, requiere urgente atención a un problema que puede agravarse, porque no se sabe qué tipo de desechos se arrojan al drenaje los cuales podrían ser contagiosos.   

Actualmente, ni el ayuntamiento local a través de la COMAPA, ha tratado de solucionar el problema, probablemente porque la fuga se origina al interior de las instalaciones del IMSS en su estacionamiento. 

Artículo 51 de la Ley del Seguro Social

"El Instituto Mexicano del Seguro Social deberá garantizar la sanidad y la sanitización de las áreas de atención médica, así como la eliminación de residuos peligrosos y biológico-infecciosos, de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables".

La falta de atención a esta fuga de drenaje es un incumplimiento grave de las obligaciones del IMSS y pone en riesgo la salud de los pacientes y el personal médico. 

Es urgente que las autoridades del IMSS tomen medidas para solucionar este problema y garantizar la sanidad y la sanitización de la clínica.

Consecuencias de la fuga de drenaje

La fuga de drenaje puede causar:
- Contaminación del agua y el aire
- Propagación de enfermedades infecciosas
- Riesgo para la salud de los pacientes y el personal médico
- Deterioro de la infraestructura de la clínica

Es fundamental que el IMSS tome medidas inmediatas para solucionar esta situación y garantizar la salud y la seguridad de los pacientes y el personal médico.


